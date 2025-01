Maha Kumbh 2025 drives visa application growth for spiritual travel in India

Houve um aumento estupendo nas viagens de entrada para fins espirituais na Índia, impulsionado principalmente pelo Maha Kumbh 2025, mostrou um relatório na quarta-feira. A plataforma de processamento de vistos Atlys testemunhou um aumento de 21,4% nas viagens de entrada para o país para fins espirituais. O aumento dos pedidos deve-se em grande parte aos viajantes do Reino Unido e dos Estados Unidos, sublinhando o interesse global nas ofertas espirituais da Índia.

Os dados revelaram que quase 48% de todos os pedidos de visto para viagens espirituais estão relacionados com eventos e peregrinações importantes, como o Maha Kumbh. De acordo com os dados, os pedidos de viagens em grupo aumentaram 35 por cento, reflectindo uma preferência crescente por experiências espirituais comunitárias. A sagrada trindade de Varanasi, Rishikesh e Haridwar continua a dominar as preferências de destino.

Embora as jornadas espirituais tenham sido predominantemente associadas às gerações mais velhas, os millennials lideram agora a tendência, sendo 66% deste segmento composto por mulheres, indicando um movimento mais amplo em direção à exploração espiritual liderada por mulheres, de acordo com o relatório. Ao longo da última década, o interesse global no turismo espiritual tem aumentado constantemente, posicionando a Índia na vanguarda com a sua rica herança espiritual e diversidade cultural.

“O legado espiritual da Índia sempre captou a atenção global, mas agora estamos a assistir a uma aceitação destas viagens sagradas por viajantes que procuram aventura e autodescoberta”, disse Mohak Nahta, fundador e CEO da Atlys.

O Maha Kumbh e festivais semelhantes não são mais apenas para peregrinos tradicionais; Eles atraem um público mais amplo em busca de experiências significativas. O Maha Kumbh, um dos maiores encontros religiosos do mundo, está atualmente em andamento e atrairá mais de 40 milhões de peregrinos.

Mais de 9,24 milhões de devotos deram o mergulho sagrado (‘Amrit Snan’) em Triveni Sangam, de acordo com as últimas estimativas de dados do governo de Uttar Pradesh. Enquanto isso, cerca de 43,18 lakh devotos visitaram Maha Kumbh Nagar na terça-feira (21 de janeiro).