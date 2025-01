Maha Kumbh 2025: Railways puts services on track to cater to 1.45 crore passengers

As ferrovias têm a tarefa colossal de movimentar aproximadamente 1,45 milhão de passageiros durante o Maha Kumbh de 45 dias, que começa em 13 de janeiro.

Para atender às necessidades dos passageiros, as ferrovias investiram aproximadamente INR 3.700 crore na atualização e construção de novas infraestruturas em Prayagraj, que incluem 21 ROB/RUB, 48 plataformas, áreas de espera de passageiros no entorno das estações ferroviárias, circulação com divisórias e área de estacionamento de veículos. , trilhos e fachada melhorada do prédio da estação.

Mais de 8.000 funcionários ferroviários foram recrutados de outras divisões para agilizar o movimento de passageiros, melhorar serviços como cápsulas de dormir, salas de espera, salas de repouso, dormitórios, salas executivas, vagões movidos a bateria para passageiros idosos e deficientes, cadeiras de rodas, observação médica. salas, sistema de monitoramento de multidões e modernos sistemas de bilhetagem.

Mais de 13.000 trens atenderão os devotos. No total, circularão 3.134 trens especiais, além de 10.100 trens regulares. No Ardh Kumbh 2019, foram operados 5.694 trens.

Um total de 23 pares, ou seja, 46 trens enfrentaram paradas adicionais nas estações Prayagraj Junction e Naini Junction durante o período Mela. Foi preparado um plano para operar um serviço ferroviário circular rápido MEMU para a conveniência dos peregrinos que desejam visitar Ayodhya, Kashi, Varanasi, Jhansi e Chitrakoot Dham após participarem do Kumbh.

Áreas de espera baseadas em cores (recintos de passageiros) serão organizadas em todas as estações do distrito de Prayagraj de acordo com o plano de movimento dos peregrinos. Esses locais têm capacidade total para mais de um lakh de passageiros.

Abrigos foram lançados em Prayagraj Junction (capacidade para 22.000 passageiros), Subedarganj (5.000), Naini Junction (22.000), Prayagraj Chheoki Junction (15.000), Prayag Junction (20.000), Phaphamau Junction (18.000), Prayagraj Rambagh (1.600) e Jhunsi (10.000).

O número gratuito Maha Kumbh Yatri 1800 4199 139 estará operacional a partir de 1º de novembro de 2024. Opera 24 horas por dia com quatro operadoras por turno e será multilíngue para atender passageiros que falam Odia, Tamil, Telugu, Marathi, Bengali e outros . línguas.

Através de um sistema de anúncios multilíngue, as informações de viagem serão anunciadas em 10 a 12 idiomas diferentes na estação e na área de Mela para devotos vindos de diferentes regiões da Índia.

Os idiomas incluirão Hindi, Inglês, Gujarati, Marathi, Tamil, Kannada, Telugu, Malayalam, Bengali e Odia, entre outros. O aplicativo e portal Rail Sewa oferece uma solução completa para todas as dúvidas relacionadas às ferrovias.

Ele fornecerá informações sobre trens especiais Mela, abrigos de passageiros, comodidades e portões de entrada, etc., juntamente com informações sobre a direção do trem.

Um total de 544 pontos de venda de bilhetes, incluindo UTS (sistema de venda de bilhetes sem reserva), ATVM (máquina de venda automática de bilhetes), MUTS (sistema de venda de bilhetes móvel) estão sendo instalados em nove estações ferroviárias no distrito de Prayagraj), inquérito e PRS (). sistema de reserva de passageiros). bem como na área de Mela. Todos esses balcões podem fornecer passagens para cerca de 20 lakh passageiros por dia.

A Indian Railways também introduziu jaquetas QR para reserva de passagens. Os peregrinos deverão ver funcionários ferroviários com jaquetas fluorescentes e que terão um código QR. Após escanear o código QR pelos smartphones, os devotos serão direcionados à Google Play Store para baixar o aplicativo UTS. Pelo aplicativo, o usuário pode adquirir passagem para qualquer estação.

O código QR também estará disponível em cartazes em todas as instalações ferroviárias da região, exceto na área de Mela. MORs foram estabelecidos em Prayagraj Junction, Prayag Junction, Subedarganj, Naini Junction e Prayagraj Chheoki Junction.

O MORS terá equipe médica disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, trabalhando em turnos de oito horas. Cada MOR terá 15 enfermeiros e auxiliares de limpeza e 12 farmacêuticos e auxiliares hospitalares cada. Ambulâncias estarão disponíveis em todas as estações.

Uma auditoria de incêndio foi realizada em todas as nove estações. Além disso, estão sendo tomadas medidas adequadas de combate a incêndios em todos os locais. Isso inclui extintores de incêndio, bolas de fogo, hidrantes, baldes de água/areia, bem como veículos de bombeiros.

Além do envio de pessoal adicional, esquadrões caninos da RPF serão destacados para detectar quaisquer pessoas/objectos suspeitos e realizar operações de busca nas estações.



Um total de 1.186 câmeras CCTV com imagens ao vivo estarão disponíveis nas salas de controle CCTV para monitoramento e controle de gerenciamento de multidões. Deles, cerca de 116 câmeras possuem sistemas de reconhecimento facial baseados em inteligência artificial para identificar meliantes e elementos antissociais. A Railways também introduziu câmeras FRS baseadas em análise de vídeo.

Câmeras drone e câmeras corporais ajudarão na vigilância e monitoramento de multidões.

As ferrovias introduziram uma zona de jogos para aprimorar a experiência de viagem dos passageiros. A instalação está disponível na plataforma número 6 no lado das Linhas Civis de Prayagraj Junction. Esta instalação de última geração incluirá atrações de alta qualidade, como um campo de críquete de realidade virtual, teatro móvel, jogos para PC, jogos de arcade, safári na selva, air hockey e experiências de realidade virtual. Os passageiros podem desfrutar de diversas opções de entretenimento, desde jogos clássicos até experiências de arcade de última geração.

Os principais projetos dentro e ao redor de Prayagraj incluem a duplicação e eletrificação da linha ferroviária Jhusi-Prayagraj, incluindo a construção de uma ponte sobre o rio Ganges, avaliada em 850 milhões de rupias. Além disso, a junção de Phaphamau com a junção de Janghai, abrangendo 47 km, será duplicada com eletrificação.

Sete pontes rodoviárias (ROBs) estão planejadas em vários locais no distrito de Prayagraj, com um orçamento de Rs 375 milhões, e três pontes ferroviárias (RUBs) em diferentes locais no valor de Rs 40 milhões. A construção de duas pontes (FOB) de 12 metros de largura em Prayag Junction e Phaphamau Junction está em andamento com um investimento de INR 90 crore.

A infraestrutura de serviços de passageiros está sendo desenvolvida em sete locais no distrito de Prayagraj, avaliada em INR 226 crore. O intertravamento eletrônico da junção Prayagraj, a um custo de 88 milhões de rupias, melhorará a eficiência operacional, enquanto a reconstrução das segundas entradas nas junções Phaphamau, Prayag, Naini, Subedarganj, Jhunsi e Prayagraj Chheoki totalizará 30 milhões de rúpias.

Outros desenvolvimentos importantes incluem a construção de duas plataformas adicionais e a reconstrução do pátio na estação Subedarganj, duas plataformas adicionais em Jhunsi e a reconstrução do pátio Prayagraj, juntamente com a substituição do intertravamento de retransmissão de rota (RRI) por intertravamento eletrônico.

A reconstrução de Prayag Junction e Phaphamau Junction sob a estação Amrit Yojana também está em andamento, juntamente com a construção de uma plataforma adicional em Prayag Junction.