Maha Kumbh: AI-powered lost and found centre established for devotees

Tendo em conta o afluxo maciço de peregrinos que frequentam Maha Kumbh em Prayagraj, a administração criou um centro informatizado de achados e perdidos baseado em inteligência artificial.

Compartilhando detalhes sobre o centro, Mela Adhikari Vivek Chaturvedi disse à ANI: “Foi criado um centro de achados e perdidos baseado em inteligência artificial. Houve apenas um caso em que não conseguimos reunir crianças ou pessoas desaparecidas com as suas famílias. Recebemos uma boa resposta do centro informatizado de achados e perdidos… Se houver algum caso em que não tenhamos conseguido. reunir. uma pessoa com seu “O parentes, então a administração os leva para casa às suas próprias custas.”

Na quarta-feira, uma delegação de 21 membros de 10 países chegou a Arail Tent City em Prayagraj, em Uttar Pradesh. A delegação está programada para dar um mergulho sagrado no Triveni Sangam.

A delegação, convidada pela Divisão de Publicidade Externa e Diplomacia Pública do Ministério das Relações Exteriores do Governo da Índia, dará um mergulho sagrado em Triveni Sangam na quinta-feira.

O grupo visitante inclui representantes de Fiji, Finlândia, Guiana, Malásia, Ilhas Maurício, Singapura, África do Sul, Sri Lanka, Trinidad e Tobago e Emirados Árabes Unidos (EAU). Isto demonstra o interesse global neste evento espiritual, que é um símbolo da rica herança cultural e espiritual da Índia.

Durante a visita, a delegação participará num passeio patrimonial para explorar o rico legado cultural e histórico de Prayagraj. Eles também desfrutarão de uma vista aérea da área de Mahakumbh durante um passeio de helicóptero. Também foram feitos preparativos para jantar e descansar na cidade de tendas para sua conveniência.

A declaração observou que o Mahakumbh, organizado sob a liderança do governo Yogi, atraiu a atenção global este ano. O alojamento foi providenciado em Tent City, em Arail, uma iniciativa da Corporação de Desenvolvimento do Turismo do Estado de Uttar Pradesh.

Maha Kumbh, que começou em 13 de janeiro, continuará até 26 de fevereiro. As próximas datas principais de banho incluem 29 de janeiro (Mauni Amavasya – Segundo Shahi Snan), 3 de fevereiro (Basant Panchami – Terceiro Shahi Snan), 12 de fevereiro (Maghi Purnima) e 26 de fevereiro (Maha Shivaratri).