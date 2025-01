Maha Kumbh expects to generate 12 lakh gig jobs across sectors: NLB Services

O Maha Kumbh em andamento, que começou em 13 de janeiro e terminará em 26 de fevereiro, deverá gerar 12 lakh empregos e empregos temporários em vários setores, disse o CEO da NLB Services, Sachin Alug, na segunda-feira. As observações do provedor global de soluções tecnológicas e talentos digitais NLB Services são baseadas em análises de dados internos e relatórios do setor.

O governo de Uttar Pradesh espera receber 400 milhões de devotos. Esta congregação histórica está a emergir como uma potência para o crescimento económico e o emprego temporário, disse ele.

O efeito cascata económico do Maha Kumbh estende-se a vários sectores, incluindo o desenvolvimento de infra-estruturas, gestão de eventos, serviços de segurança, comércio local, turismo, entretenimento e horticultura, incentivando o crescimento tanto nos segmentos comerciais tradicionais como nos modernos, acrescentou Alug.

Só na indústria do turismo e hotelaria, espera-se que aproximadamente 4,5 lakh empregos, incluindo cargos como funcionários de hotéis, guias turísticos, porteiros, consultores de viagens e coordenadores de eventos, administrem o fluxo maciço de visitantes, acrescentou Alug.

Da mesma forma, espera-se que o sector dos transportes e logística crie cerca de 3 lakh empregos, incluindo cargos para motoristas, gestores da cadeia de abastecimento, pessoal de correio e outro pessoal de apoio. Espera-se que os acampamentos médicos temporários montados durante o evento proporcionem oportunidades para cerca de 1,5 lakh enfermeiros, paramédicos e profissionais de saúde independentes, garantindo a segurança e o bem-estar de milhões de participantes.

O setor de TI e tecnologia também deverá testemunhar um aumento na demanda, com cerca de 2 lakh de profissionais necessários para gerenciar aplicativos darshan virtuais, plataformas de atualização de eventos em tempo real e segurança cibernética para garantir experiências digitais perfeitas, disse Alug.

Enquanto isso, espera-se que as empresas varejistas que atendem às necessidades dos devotos criem cerca de 1 lakh de empregos para vendas locais e pessoal de atendimento ao cliente para atender à demanda por itens religiosos, lembranças e produtos locais, acrescentou.

O Maha Kumbh de 45 dias é o maior encontro espiritual do mundo.