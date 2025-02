Mahakumbh to generate business worth INR 3 lakh crore: trade body CAIT estimates

Estima -se que o festival Mahakumbh, na sagrado cidade de Prayagraj, tenha gerado empresas de mais de 3 lakh crore (US $ 360 bilhões) através de bens e serviços, o que o torna um dos maiores eventos econômicos da Índia, confederação de comerciantes de todos Índia (cait) O secretário geral e vice de Chandni Chowk, Praveen Khandelwal, disse.

Mahakumbh, que ocorre após 144 anos, ocorrerá em Prayagraj de 13 de janeiro a 26 de fevereiro, testemunhando milhões de devotos durante essas seis semanas.

O líder comercial e parlamentar Khandelwal disse que a maior reunião humana deste mundo estabeleceu firmemente a conexão entre fé e economia.

O Mahakumbh está promovendo o comércio local com um aumento na demanda por produtos temáticos de Mahakumbh, como jornais, calendários, sacos de juta e papelaria. É relatado que as vendas aumentaram devido à marca meticulosa.

Khandelwal mencionou que, antes do início do Mahakumbh, as estimativas iniciais projetavam a chegada de 40 milhões de pessoas e transações comerciais no valor de INR 2 lakh crore.

No entanto, devido ao entusiasmo sem precedentes em todo o país, espera -se que quase 60 milhões de pessoas participem do Mahakumbh em 26 de fevereiro, o que leva a uma enorme rotatividade comercial que excede 3 lakh crore.

Isso, disse ele, proporcionou um impulso significativo à economia de Uttar Pradesh e criou novas oportunidades comerciais.

Destacando o impacto econômico de Mahakumbh, Khandelwal disse que vários setores de negócios testemunharam grandes atividades econômicas em escala, incluindo hospitalidade e acomodação; Setor de alimentos e bebidas; transporte e logística; roupa religiosa; Samagri Bid, e artesanato, têxteis, roupas e outros bens de consumo; Serviços de saúde e bem -estar; mídia, publicidade e entretenimento; serviços cívicos; Telecom, Mobile, tecnologia baseada em IA, câmeras de CCTV e outros equipamentos.

Khandelwal também apontou que os benefícios econômicos de Mahakumbh não se limitam a Prayagraj. Cidades e cidades dentro de um raio de 150 km também sofreram um aumento comercial significativo, fortalecendo as economias locais.

Além disso, Ayodhya, Varanasi e outros destinos religiosos viram um aumento nas visitas de peregrinos, enquanto os devotos viajam pelo Darshan e pelo culto do Sr. Ram em Ayodhya, Sr. Shiva em Varanasi e outros nos distritos próximos. Isso alimentou atividades econômicas ainda mais massivas nessas áreas.

O vice de Délhi disse que Mahakumbh deve dizer positivamente o comércio, o comércio e o cenário cultural da Índia, estabelecendo um novo ponto de referência econômica por anos.

O governo de Uttar Pradesh gastou INR 75 bilhões de rúpias para melhorar a infraestrutura de Prayagraj: passos altos, estradas e passe subterrâneo de Mahakumbh.