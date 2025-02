Mahakumbh traffic alert: No-vehicle zone declared for Maghi Purnima bath

Antes do importante evento de banho em Maha Kumbh em Maghi P Out Devotos

Para facilitar o fluxo suave de devotos na área justa, toda a área da feira foi designada como uma área de não veículos a partir das 4:00 da manhã em 11 de fevereiro de 2025. Os relatórios acrescentam que só poderão acesso para veículos essenciais e de serviço de emergência. E todos os devotos que chegam de fora do Prayagraj devem estacionar seus veículos em áreas de estacionamento designadas com base em suas respectivas rotas.

Além disso, para acelerar ainda mais o movimento, toda a cidade de Prayagraj estará sob uma área de não veículos a partir das 17:00 de 11 de fevereiro de 2025. Essa restrição continuará até a evacuação suave dos devotos da feira Área da área justa 12 de fevereiro. Essas regras também pedem a Kalpvisis, para residir por Sangam por um período fixo durante o festival.

O aviso vem em resposta ao influxo inicial de milhões de devotos para Maghi Purnima, que é o quinto dos seis dias de banheiro sagrado em Maha Kumbh. A decisão também segue uma debandada trágica em 29 de janeiro durante o segundo Shahi Snan (Mauni Amavasya), onde pelo menos 30 peregrinos perderam a vida e 60 foram feridos.

O primeiro -ministro de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, realizou uma reunião de revisão com as autoridades policiais e cívicas na noite de segunda -feira. Ele enfatizou a necessidade de um plano de gerenciamento de tráfego estruturado e multidões, enfatizando o uso completo da capacidade de estacionamento de 5 lakh de veículos. O primeiro -ministro ordenou às autoridades que garantissem que as longas filas dos veículos não se formassem nas estradas e que o congestionamento do tráfego seja evitado a todo custo.

O presidente e CEO do Conselho Ferroviário, Sásh Kumar, disse que as ferrovias tomaram medidas extensas para acomodar o influxo de peregrinos sem precedentes. Como parte desses esforços, a Indian Railways operava de 132 a 135 trens especiais em 14 de janeiro e decidiu aumentar significativamente os serviços de trens para o próximo Mauni Amavasya, o dia mais auspicioso de Maha Kumbh 2025.

Uma comissão judicial de três membros foi nomeada para investigar as causas da debandada de 29 de janeiro e apresentará seu relatório dentro de um mês. O painel inclui o juiz Harsh Kumar, o ex -diretor general VK Gupta e o oficial aposentado do VK Singh. Além da investigação, o ministro principal anunciou uma compensação de INR 25 lakh pelas famílias do falecido.

Maha Kumbh, a maior reunião religiosa do mundo, começou em 13 de janeiro e continuará até 26 de fevereiro de 2025. Em 10 de fevereiro, estima -se que 44,74 milhões de pessoas já haviam participado do evento. Certifique -se de uma experiência de banho segura e organizada para os milhões de devotos que freqüentam Maha Kumbh em Mash Purema.