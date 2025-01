Maharashtra govt forms panel for 1 lakh cr tourism investments in state

O governo do estado de Maharahstra formou um comitê de alta potência (HPC) liderado pelo secretário -chefe Sujata Saunik para atrair investimentos de Rs 1 lakh crore em turismo em Maharashtra por 10 anos. De acordo com o parágrafo 14.2.1 da política de turismo de Maharashtra-2024, há aprovação de projetos de turismo elegíveis, como mega unidade de projeto e unidade de projeto Ultra Mega.

O HPC terá o poder de examinar e decidir a demanda por concessões ou incentivos adicionais para mega e ultra projetos. Também fará emendas financeiras nos assuntos políticos mencionados pela Política de Turismo-2024. Além do secretário principal Saunik, os principais burocratas de vários departamentos, como finanças, planejamento, renda, desenvolvimento rural e indústrias, entre outros, fazem parte do HPC.

No ano passado, o orçamento do estado teve como objetivo promover a renovação do turismo forte e religioso de Chhatrapati Shivaji Maharaj.