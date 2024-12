Maharashtra Tourism announces Eco Glamping Festival in Nashik

O Turismo de Maharashtra anunciou o lançamento do Eco Glamping Festival, programado para acontecer de 15 de janeiro de 2025 a março de 2025, nos deslumbrantes remansos da Barragem de Gangapur, perto de Tower House em Nashik. Rodeado por paisagens pitorescas e vistas serenas, Nashik oferece o cenário ideal para este festival único, que combina luxo, cultura e aventura para criar uma experiência inesquecível para os visitantes.

O Eco Glamping Festival tem como objetivo destacar a diversidade da oferta turística de Maharashtra, combinando o conforto do glamping com experiências culturais envolventes e atividades ao ar livre. Os visitantes ficarão hospedados em tendas luxuosas, situadas no meio da natureza, enquanto desfrutam de uma variedade de eventos que mostram o rico património e a beleza natural da região.

As principais atrações incluem o Wine Experience Centre, onde os hóspedes podem provar os vinhos mundialmente famosos de Nashik, e um animado Craft & Food Bazaar, que oferece artesanato tradicional e culinária local. A Experiência Rural dará aos participantes um gostinho da vida na cidade, mergulhando-os no encanto cultural da região.

Para os amantes da aventura, o festival oferece uma variedade de atividades emocionantes, incluindo parapente, parapente, paramotorismo, ciclismo, trekking, ciclismo em dupla, veículos todo-o-terreno (ATVs) e pista de paintball. Além disso, a programação de entretenimento do festival inclui apresentações culturais e workshops com foco em fotografia, naturopatia, agricultura biodinâmica, arte e cultura tribal e exploração de ecomarinas.

Facilmente acessível a partir dos aeroportos de Nashik e Shirdi, o Eco Glamping Festival oferece um refúgio perfeito para famílias, amantes de aventura e entusiastas da cultura. Neste inverno, experimente a magia de Maharashtra como nunca antes no Eco Glamping Festival, uma celebração da natureza, do luxo e da tradição no coração de Nashik.