Major overhaul for Gujarat roads with new expressways, high-speed corridors

A infraestrutura rodoviária de Gujarat é estabelecida para uma atualização significativa, com Rs 1.020 milhões de rúpias designadas para novas rodovias e corredores de alta velocidade. O desenvolvimento inclui rotas proeminentes, como a Namo Shakti Highway, que conecta Banaskantha à costa e a estrada de Somnath-Dwarka para viagens de peregrinos.

O governo alocou INR 24.705 milhões de rúpias para lidar com o congestionamento rodoviário e desenvolver uma nova infraestrutura de transporte. Sob o projeto de corredor de alta velocidade “Garvi Gujarat”, INR 1.020 milhões de rúpias financiarão 12 novos corredores de alta velocidade que cobrem 1.367 km, com rotas específicas para anunciar.

O orçamento aloca Rs 937 milhões de rúpias para o corredor Bhuj-Nakhatrana de 50 km de 50 km. Além disso, o INR 278 milhões de rúpias é designado para corredores de alta velocidade que ligam destinos cruciais de turista e industrial, incluindo as rotas entre Ahmedabad a Dakor, Surreat com Sachin-Navari, Vadodara e Ektanagar, Rajkot A Bhavnagar, Mehsana a Palanpur Andize Rajpipla.

O governo atribuiu INR 85 milhões de rúpias para o desenvolvimento de infraestrutura na estrada Gandhinagar-Petapur-Mahudi, que inclui uma etapa alta e uma expansão de quatro faixas. A iniciativa Crossing Cities inclui 29 projetos contra 1.659 milhões de rupias de INR no valor de 1.659 milhões

Duas novas rodovias Greenfield foram anunciadas: a Namo Shakti Highway que une Deesa com Pipavav e a estrada de Somnath-Dwarka que conecta Ahmedabad a Rajkot com extensões a locais de peregrinação. As autoridades confirmam que Pipavav para a Somnath Highway se conectará à estrada costeira do governo da União, enquanto a estrada Dwark-Somnath se juntará a Rajkot pela Rodovia Nacional e irá para Ahmedabad.