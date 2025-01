MakeMyTrip, o principal provedor de serviços de viagens da Índia, relatou receita trimestral e lucro operacional recordes para o terceiro trimestre do exercício fiscal de 25, encerrado em 31 de dezembro de 2024, impulsionado por um aumento na demanda de viagens indiana. O forte desempenho financeiro da empresa reflecte o crescimento das viagens nacionais e internacionais no mercado indiano, impulsionando reservas e lucros mais elevados em todos os segmentos. MakeMyTrip atribui seu sucesso à sua abordagem centrada no cliente, aos investimentos estratégicos e à resiliência geral do setor de viagens.

A receita da MakeMyTrip para o T3AF25 atingiu US$ 267,4 milhões, um aumento de 26,2% ano a ano em relação aos US$ 214,2 milhões no T3AF24. As reservas brutas também experimentaram um aumento significativo, aumentando 26,8% para US$ 2,61 bilhões em comparação com US$ 2,09 bilhões no mesmo período do ano passado. O lucro operacional ajustado (EBIT) da empresa atingiu US$ 46,0 milhões, um aumento de 37,6% em relação aos US$ 33,4 milhões no terceiro trimestre do ano fiscal de 2024. O lucro do período foi de US$ 27,1 milhões, em comparação com US$ 24,2 milhões no ano anterior.

O crescimento foi observado em todos os segmentos de negócios da MakeMyTrip. As vendas de passagens aéreas tiveram um aumento de 20%. Hotéis e Pacotes registaram um aumento de 24,9 por cento. As vendas de passagens de ônibus cresceram 31,3%. Os outros serviços registaram um aumento substancial de 53,9 por cento.

“O setor de viagens e turismo da Índia está a registar um enorme crescimento, impulsionado por um forte apetite dos consumidores pela exploração. Embora os destinos domésticos continuem populares, também assistimos a um interesse crescente nas viagens internacionais, à medida que vários países cortejam activamente os turistas indianos. “Nosso desempenho neste trimestre reflete essas macrotendências, apoiadas por nosso foco contínuo na execução e em iniciativas centradas no cliente.”

As descobertas destacaram o Grupo MakeMyTrip como a maior agência de viagens online (OTA) em receita na Índia para o ano fiscal de 2022 e o ano fiscal de 2023, seguido pelo Grupo ixigo, que inclui as subsidiárias ConfirmTkt e Abhibus, como a segunda maior OTA. EaseMyTrip, Yatra e Cleartrip vêm em terceiro, quarto e quinto lugares. O relatório destaca a importância do custo de aquisição do cliente e do valor da vida útil do cliente como métricas críticas para as OTAs, observando que a categoria terrestre (ferroviário e ônibus intermunicipal) oferece altos volumes de reservas com custos de aquisição mais baixos.

Mohit Kabra, Diretor Financeiro do Grupo MakeMyTrip, discutiu a estratégia financeira da empresa. Ele destacou a sua abordagem disciplinada à gestão de custos, ao mesmo tempo que continua a investir em áreas-chave. Essas áreas incluem melhorias em tecnologia e experiência do cliente. “O nosso forte desempenho financeiro em todas as linhas de negócio destaca a nossa estratégia eficaz e a resiliência do setor das viagens. Ao continuar a investir nas áreas certas, conseguimos tirar partido da procura crescente e alcançar um crescimento rentável”, disse Kabra.

Os resultados do terceiro trimestre do ano fiscal de 2025 da MakeMyTrip foram divulgados em 23 de janeiro de 2025 em Nova Delhi. A empresa é negociada na NASDAQ sob o símbolo MMYT. A empresa permanece otimista quanto ao futuro e prevê um crescimento contínuo no mercado de viagens indiano. Esta perspectiva positiva posiciona a MakeMyTrip para um sucesso sustentado na dinâmica indústria de viagens.