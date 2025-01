MakeMyTrip launches industry-first part payment option for international flights

`MakeMyTrip, empresa de viagens online líder da Índia, introduziu uma opção inovadora de pagamento parcial para reservas de voos internacionais, estabelecendo um novo padrão em conveniência de viagem. Esse recurso pioneiro permite que os viajantes garantam sua reserva de voo pagando antecipadamente apenas 10 a 40 por cento da tarifa total, com a porcentagem variando dependendo de fatores como a companhia aérea, o setor de viagens e a janela de compra antecipada.

O saldo restante poderá ser pago antes da data da viagem ou em até 45 dias após a reserva, sem taxas adicionais. Esta funcionalidade foi concebida para aliviar um desafio comum enfrentado por muitos viajantes, especialmente famílias ou grupos grandes, que lutam com o fardo de pagar antecipadamente o valor total do bilhete para voos internacionais. Uma vez efetuado o pagamento integral, os usuários também poderão modificar suas reservas de acordo com as regras tarifárias.

Saujanya Shrivastava, Chefe de Voos, Férias e Operações do Golfo da MakeMyTrip, disse: “Tornar as viagens mais simples e acessíveis é fundamental para a nossa missão. Aproveitando a tecnologia e a inovação, abordamos continuamente os desafios reais que os viajantes enfrentam. Este recurso de pagamento parcial, pioneiro no setor, exemplifica nosso compromisso, permitindo que mais indianos reservem voos internacionais com maior conveniência e flexibilidade.”

A resposta inicial foi extremamente positiva, com um aumento acentuado na adoção desta opção entre viajantes individuais, casais e famílias, tanto para voos internacionais de longo como de curto curso. O número de viajantes que utilizam a opção de pagamento parcial para passagens com valor superior a INR 1 lakh já ultrapassou a média habitual.

O foco da MakeMyTrip em oferecer soluções centradas no usuário se reflete em outros recursos como ‘Cancelamento Zero’ para cancelamentos imprevistos, ‘Bloqueio de tarifa’ para congelar preços de voos e ‘Alteração gratuita de data’ para planejamento flexível de viagens.