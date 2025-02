Malaysia Airlines unveils 'Time for Premium Leisure' campaign

A Malaysia Airlines continua a aumentar a experiência de viagem premium com o lançamento de sua campanha ‘Time for Premium Leisure’. Como parte do tempo de sua série para o mundo reconhecido em todo o mundo, esta nova iniciativa mostra conforto excepcional, serviço personalizado e confortos da classe mundial que definem sua oferta de classe executiva. De assentos e serviços espaçosos em voo até o acesso exclusivo de uma sala de estar e sala de estar gourmet, a campanha foi projetada para oferecer aos viajantes uma viagem indulgente e sem problemas.

Com 20 de fevereiro de 2025, a campanha ‘Time for Premium Leisure’ apresenta taxas especiais de classe executiva na extensa rede da Malaysia Airlines. A campanha também oferece um desconto adicional de 5 % para os membros do programa de enriquecimento de companhias aéreas ganhando prêmios. Os não membros podem se registrar gratuitamente para desfrutar deste benefício exclusivo. Seja planejando uma fuga luxuosa para as Maldivas, uma escapada romântica para Paris ou uma retirada relaxante para Da Nang, esta oferta oferece uma oportunidade ideal para experimentar viagens premium em valor excepcional.

Dersenish Aresandiran, diretor comercial do Malasia Aviation Group, comentou: “Na Malaysia Airlines, nos esforçamos continuamente para melhorar a experiência de viagem premium, garantindo que cada viagem seja caracterizada por conforto, exclusividade e nossa hospitalidade exclusiva da Malásia. Nosso próximo A330 estabelece um novo padrão em viagens de classe executiva, oferecendo suítes espaçosas, portas de privacidade, acesso direto aos corredores e nosso último assento de elevação para o relaxamento final.

A campanha promete uma alta experiência de viagem, com colegas de classe executivos que desfrutam de serviços premium a partir do momento em que chegam ao aeroporto. Isso inclui assistência personalizada de Meet and Garet, acesso a Golden Lounge e membros de membros em todo o mundo e transferências de terminais privados no Terminal 1 do Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur, promovido pela Mercedes-Benz. A bordo, os passageiros podem desfrutar de uma refeição gourmet, incluindo a opção de encomendar pratos chef-on-lames, além de confortos premium projetados para relaxar. Wi-Fi complementar ilimitado por meio do MHConnect garante conectividade perfeita ao longo da viagem.

Para os passageiros que viajam pelo Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur, a Malaysia Airlines oferece uma viagem de bônus adicional, o que lhes permite explorar um dos sete destinos emocionantes da Malásia sem nenhum custo adicional. Das impressionantes praias de Langkawi à herança cultural de Penang, esta oferta convida os viajantes a mergulhar na beleza e na rica culinária da Malásia, o que torna a viagem ainda mais gratificante.