Malaysia Aviation Group sells MASwings airline to Sarawak state government

O Grupo de Aviação da Malásia assinou um acordo sobre a venda e a transferência de sua companhia aérea em massa para o governo do estado de Sarawak com o acordo que deve ser concluído no final do ano, disse Mag na quarta -feira.

Não havia detalhes financeiros do contrato. Siga um memorando de entendimento assinado com a empresa Hornbill Skyways, de propriedade de Sarawak, em 27 de outubro de 2023 para adquirir uma participação majoritária em Mag Maswings.

“Espera -se que a transferência seja concluída até o final do ano, com a revista trabalhando em estreita colaboração com todas as partes interessadas, incluindo o acionista Khazanaah Nasional Berhad, para garantir uma transição e conformidade sem problemas de todas as estruturas legais e regulatórias relevantes”, disse ele em Uma declaração.

Durante o período de transição, Mag disse que os Maswings continuarão operando como de costume sob seu alcance, sem interrupções nos horários de voo.

A mídia estadual Bernama informou que o governo de Sarawak mudou o nome de Maswings para o ar, e a companhia aérea deve operar como transportadora de serviço completo.

“Ao dar esse passo estratégico, estamos posicionando Sarawak como um centro de aviação de Bornéu e uma porta de entrada para a ASEAN, foi convocada nas portas de abertura para novas oportunidades e promovendo maior conectividade e acessibilidade a destinos nacionais e internacionais”, disse o primeiro -ministro do Estado Abang Johari Tun Openg dizendo.