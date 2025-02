Maldives sets target to woo 3,00,000 Indian tourists in 2025

Pós-covid-19 pandemia, os turistas indianos ocuparam o principal local de chegadas às Maldivas continuamente de 2020 a 2023. No entanto, as Maldivas enfrentaram uma reação violenta de turistas indianos após comentários depreciativos contra o primeiro-ministro Narendra Modi em redes sociais em redes sociais por três ministros maldivianos . “/>

O governo das Maldivas estabeleceu o objetivo de atrair 3.00.000 turistas indianos em 2025, depois que seu número entrou em colapso do lugar superior em 2023 para o sexto em 2024, após relações tensas entre o homem e Nova Délhi. As estatísticas do Ministério do Turismo das Maldivas mostraram que as Maldivas receberam 20.46.615 visitantes em 2024 em comparação com 18.78.543 chegadas de turistas em 2023; A China ocupou a posição superior, seguida pela Rússia em 2024. As visitas turísticas indianas à nação arquiplina diminuíram de janeiro para aproximadamente outubro do ano passado, com o número que aumenta lentamente a partir de então. O Presidente da Maldives Marketing and Public Relations Corporation (MMPRC), Abdulla Ghiyas, disse na segunda -feira a um portal de notícias local Adhadhu que os eventos mensais ocorrerão na Índia para alcançar o objetivo de atrair 3.00.000 turistas.

“Estamos realizando isso como uma ótima campanha. Pela primeira vez, fomos contratar um embaixador da marca para anunciar na mídia indiana. Também estamos tentando celebrar os acampamentos de verão de críquete nas Maldivas”, disse ele.

O MMPRC também está trabalhando com companhias aéreas, Índias e Maldivas, para trazer turistas de mais destinos na Índia, disse Ghiyas. Eles visam voar de cidades de destino recém -novas como Calcutá, Pune, Chennai também, acrescentou.

Pós-covid-19 pandemia, os turistas indianos ocuparam o principal local de chegadas às Maldivas continuamente de 2020 a 2023. No entanto, as Maldivas enfrentaram uma reação violenta de turistas indianos após comentários depreciativos contra o primeiro-ministro Narendra Modi em redes sociais em redes sociais por três ministros maldivianos . Seus comentários ocorreram depois que Modi publicou fotos e vídeos das Ilhas Pristineas Lakshadweep, na costa oeste da Índia, em 6 de janeiro, em seu cabo X.

Os turistas indianos boicotaram as Maldivas, as agências de viagens na lista negra do país e, mesmo após os esforços da indústria do turismo aqui, não houve melhorias.

“Temos uma história. Nosso governo recém -eleito também quer trabalhar juntos (com a Índia). Sempre promovemos a paz e um ambiente amigável. Nosso pessoal e o governo darão calorosamente as chegadas indianas. Como ministro do turismo, quero Diga aos índios que fazem parte do turismo das Maldivas depende do turismo “, disse ele.

Após a briga diplomática entre os dois países, o número de turistas indianos diminuiu de 2.09.193 para 2023 para 1.30.805 em 2024, com os números por mês que aumentaram muito lentamente nos últimos dois meses depois que a Índia e as Maldivas decidiram Faça relacionamentos e o presidente Mohamad Muizzu visitaram a Índia em outubro. As Maldivas, no Oceano Índico, estão a apenas 70 milhas náuticas da ilha de Minicoy em Lakshadweep e 300 milhas náuticas da costa oeste do continente.

Não apenas para o turismo, as Maldivas também são o principal vizinho marítimo da Índia e um importante parceiro na ‘política’ do bairro indiano e a visão do primeiro -ministro de ‘Sagar’ Modi, isto é, segurança e crescimento para todos na região .