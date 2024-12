Manchester United v Newcastle United: Premier League

Principais eventos Mostrar apenas eventos importantes Ative o JavaScript para usar este recurso.

5 minutos: O VAR está verificando se Hall estava impedido ao receber a bola de Guimarães, mas por que se preocupar? Ele está claramente a favor, com De Ligt mais atrás, no meio. A equipe visitante grita de alegria quando o árbitro aponta para o círculo central.

META! Manchester United 0-1 Newcastle United (Isak 4) Sim, eles começaram bem e com confiança. E é tão fácil quanto isso. Espaço para Hall à esquerda, enviado para lá por belo passe cruzado de Guimarães. Hall cruza em direção ao poste mais distante. Isak se levanta, a seis metros de distância, e desce em direção ao canto inferior direito. Onana sem possibilidade. Old Trafford atordoado!

3 minutos: Schar arremessa por muito tempo, na esperança de liberar Isak no meio do caminho. Onana sai de sua área para lidar com a situação, lançando a bola para arremessar. Os visitantes, com apenas uma vitória aqui na era da Premier League, começaram com confiança.

1 minuto: Murphy quase ultrapassa Dalot pela direita, mas o lateral do Manchester United pega a bola para devolvê-la a Onana, bem a tempo.

30 segundos: Rubén Amorim já está no limite da sua área técnica, apontando e incentivando.

A partida do Newcastle United começa. Eles vão chutar em direção ao Stretford End neste primeiro tempo. Marcus Rashford retorna ao banco do Manchester United. Foto: Adam Vaughan/EPA

As equipes estão fora! O Manchester United usa seu histórico vermelho, enquanto o Newcastle United ostenta suas igualmente icônicas listras pretas e brancas. Os Stone Roses estão tocando no sistema de alto-falantes. Este é realmente o único. Peter Oh também é musical e festivo: "♬ Devemos esquecer velhos conhecidos…? ♪ Provavelmente sim, se você é o Man United e finalmente quer sair da sombra de Sir Alex Ferguson." Partiremos em um minuto.

Mala postal pré-jogo. "Então, podemos esperar que os jogadores do Newcastle comecem a cumprimentar e a se abraçar na primeira vez que receberem um escanteio esta noite? É tão bom quanto um gol contra o Manchester United hoje em dia, se eles colocarem duas pegas em Onana" – Justin Kavanagh "Toda a conversa sobre Rashford: 'Ele está dentro ou fora? Devemos mandá-lo embora? – é simplesmente uma distração da história real. O Manchester United é um time intermediário. Rashford indo ou vindo não mudará nada" – Mary Waltz "A última vez que vencemos esta partida acompanhei no MBM por um compromisso social, o que pode parecer um oxímoro. Lembro-me claramente de ter atualizado a página várias vezes para confirmar que Cabaye havia realmente marcado e que estávamos vestidos como o Brasil dos anos 1970: meias brancas, calções azuis, camisa amarela. Mas colocar meus próprios olhos na vitória em Old Trafford. realmente estar lá (via MBM). I̶ ̶w̶o̶u̶l̶d̶ ̶j̶u̶s̶t̶ ̶l̶o̶v̶e̶ ̶i̶t̶ –Chris Paraskevas

Quanto a Eddie Howe, ele pode nunca ter vencido em Old Trafford na liga… mas ele tem isso em seu currículo. Um resultado que ajudará o Toon, apesar do seu registo claramente medíocre em Old Trafford ao longo dos anos.

Um lembrete de onde as equipes estão indo no jogo desta noite. O Newcastle pode subir para o quinto lugar com uma vitória esta noite, ultrapassando o campeão Manchester City no processo de inserção na Liga dos Campeões. O Manchester United não pode escapar da metade inferior da tabela, mesmo com a vitória esta noite: quer termine o dia em 11º, 13º ou 14º lugar, será a posição mais baixa no final de um ano civil desde 1989. 90. quando eles definharam em 15º lugar. Dores de crescimento sob um novo técnico: o Manchester United já esteve aqui antes e não se saiu muito mal naquela época.

É a vez de Ruben Amorim falar com Sky… e Gary Neville pergunta-lhe se o seu novo trabalho tem sido mais difícil do que ele pensava. "Um pouco, sim… por causa do horário… você não tem muito tempo para treinar… só se preparar para o próximo jogo… você não tem tempo para muitas coisas que você tem que resolver … é mais difícil… mas teremos mais tempo para treinar agora… mas também sabemos que com esses resultados ruins fica muito difícil vender uma ideia, então vamos tentar fazer o mesmo, mas preciso de mais tempo. Você já pensou em suspender temporariamente seu grande plano? "Não porque para mim será o fim… você tem que estar muito focado na sua ideia… se você começar a mudar por causa dos resultados é o fim de qualquer treinador e isso está muito, muito claro para mim… então vou fazer minhas coisas… estou tentando me adaptar para ganhar jogos, vou fazer isso, porque é muito importante ganhar jogos, mas não vou deixar de vender a minha ideia porque é a única… Contrataram-me para essa ideia. .. e porque se, nestes tempos difíceis, você mudar de ideia, é o fim de qualquer treinador e eu sei disso muito bem." Mais sobre táticas. "Estou tentando deixar o time compacto porque sofremos muitos gols… também estou focado nas bolas paradas… temos mais posse de bola e mais oportunidades, mas uma bola parada muda o jogo… a gente tente usar essa informação para ganhar jogos… "Para deixar o time mais compacto… lances de bola parada… tente usar coisas diferentes… vencemos o City dessa forma… temos que controlar melhor os jogos … procuro usar as características dos jogadores." …e finalmente Marcus Rashford. "Temos muitos jogadores lá fora, então ele está lá… como eu disse toda semana, eu escolho meus jogadores… ele estava lá para ser escolhido… desta vez ele está aqui."

O profissional Eddie Howe fala com a Sky Sports. "Tem sido semanas fantásticas para nós… chegamos aqui confiantes… espero que possamos continuar de onde paramos em nosso último jogo… é essa palavra confiança, realmente… sempre acreditamos que temos um equipe muito boa.. Sabemos o que vai acontecer Este é um jogo muito difícil, sempre é, mas estamos ansiosos pelo teste… cada indivíduo está jogando muito melhor… O Manchester United tem jogadores muito bons e uma equipe excepcional treinador, tenho certeza de que você terá sucesso aqui… se conseguirmos atingir nossos níveis mais altos. Acho que podemos vencer qualquer um. na liga." Martin Dubravka está de volta a Old Trafford após um breve período de empréstimo ao Manchester United em 2022. Fotografia: Stu Forster/Getty Images

O Manchester United faz quatro alterações no onze inicial após a derrota por 2 a 0 para o Wolverhampton Wanderers… Embora todos os olhos estejam voltados para o retorno de Marcus Rashford ao time após quatro jogos afastados. Bruno Fernandes e Manuel Ugarte estão suspensos, enquanto Leny Yoro e Kobbie Mainoo vão para o banco. Casemiro, Christian Eriksen, Matthijs de Ligt e Joshua Zirkzee dão um passo à frente. O Newcastle United está no modo If Not Bankrupt. Eles permanecem inalterados após a vitória em casa por 3 a 0 sobre o Aston Villa.

as equipes Manchester United: Onana, de Ligt, Maguire, Martínez, Mazraoui, Eriksen, Casemiro, Dalot, Diallo, Zirkzee, Hojlund.

Suplentes: Bayindir, ☞☞☞Rashford☜☜☜, Malacia, Yoro, Garnacho, Antony, Mainoo, Collyer, Kukonki. Newcastle United: Dubravka, Trippier, Schar, Burn, Hall, Guimarães, Tonali, Joelinton, Jacob Murphy, Isaac, Gordon.

Suplentes: Vlachodimos, Barnes, Osula, Livramento, Almirón, Kelly, Willock, Longstaff, Miley. Árbitro: Simon Hooper (Wiltshire).

NOSSO: Paulo Tierney Compartilhar Atualizado em 14h56 EST

A grande novela mancuniana… é, claro, Coronation Street. Foi bom ver Gail ter uma boa despedida no dia de Natal. E a dança dela na sequência do sonho com Richard Hillman foi adorável. Mas há também Marcus Rashford, e o Manchester United publicou no antigo Twitter imagens do atacante, que ficou de fora da equipe de Ruben Amorim nos últimos quatro jogos do United, chegando a Old Trafford vestido para o trabalho. Então isso terá influência nas fichas da equipe desta noite. Falando nisso…