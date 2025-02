Mandai Rainforest Resort by Banyan Tree opens reservations for April 2025 stays

O próximo complexo da selva da selva de Banyan Tree em Cingapura começará a fazer reservas em 24 de janeiro de 2025, recebendo os convidados de 2 de abril de 2025. Oferecendo fácil acesso ao zoológico de Cingapura, safari noturno, maravilhas do rio, paraíso de pássaros e a próxima selva tropical da Ásia Wild.

O complexo combina um luxo com consciência ambiental com experiências autênticas da selva tropical, com 338 quartos e suítes, incluindo 24 casas distintas equipadas com pátios privados no meio de um ambiente esverdeado. As opções de acomodação variam de salas padrão a suítes expansivas e salas familiares com beliches, cada uma das quais fornece vistas da selva tropical, do jardim ou do tanque no topo de Seletar.

Key amenities include an infinite pool on the roof with views of the Upper Seletar reservoir and two distinctive dining rooms: fodder, a specialized restaurant that offers a menu of ‘Trusts in the chef’ that uses fresh local ingredients from the roof garden , and the Planting Shed, que serve café da manhã buffet e café da manhã buffet e café da manhã buffet com estações de cozinha ao vivo, juntamente com um menu de almoço para a carta com cozinha regional e internacional.

A propriedade abriga um spa da Banyan Tree que fornece tratamentos inspirados na natureza, incluindo embalagens de açafrão e gengibre e massagens exclusivas para melhorar a circulação e o relaxamento muscular. Além disso, a Galeria de Árvores Banyan oferece memórias produzidas localmente e memórias sustentáveis.

Como o Banyan Group Resort inaugural em Cingapura, este estabelecimento visa estabelecer novos padrões em ecoturismo de luxo, combinando serviços contemporâneos com o ambiente natural de Mandai.