Marriott International signed record 109 deals in APEC region in 2024

A Marriott International anunciou mais um ano de crescimento excepcional na Ásia do Pacífico, excluindo a região da China (APEC), assinando 109 acordos recordes em 2024, que contribuíram com 21.439 quartos para o tubo de desenvolvimento da região. O tubo total para a APEC agora é de 77.532 quartos em 363 propriedades, marcando um aumento de 12% ano após ano. A estratégia da empresa, que inclui expansão nos mercados estabelecidos e a introdução de novas marcas, solidificou ainda mais a posição da Marriott como uma força líder no setor global de hospitalidade.

Rajev Menon, presidente da Ásia -Pacífico, excluindo a China em Marriott International, comentou as conquistas notáveis ​​da empresa: “2024 foi um ano recorde para a Marriott International na APEC, com um forte crescimento impulsionado por marcos importantes de desenvolvimento, expansões de mercado, expansões de mercado e o Introdução de novas marcas em destinos solicitados. À medida que continuamos a atender às necessidades evolutivas dos viajantes modernos, a APEC continua sendo uma região fundamental em nossa estratégia de crescimento, reforçando nossa liderança na hospitalidade global.

O crescimento do Marriott em 2024 foi particularmente notável na Índia, Japão e Indonésia, que representavam coletivamente 72% dos acordos assinados na região. O segmento de luxo continuou sendo uma abordagem essencial para a empresa, com mais de 20 acordos assinados em grupos de luxo da Marriott, representando 4.600 quartos. Os novos desenvolvimentos notáveis ​​incluem a estréia dos hotéis Edition em Yakarta e Mumbai, o Ritz-Carlton em Jaipur e Udaipur e um segundo hotéis W em Cingapura.

A empresa também marcou sua estréia regional no espaço em meia escala acessível, com quatro pontos flexíveis em Sheraton no Japão. Este lançamento fez parte de um acordo estratégico de várias unidades com a KKR para converter 14 propriedades em 10 cidades japonesas, incluindo a abertura do número 100 no Japão, quatro pontos flexíveis de Sheraton Osaka Umeda.

Shawn Hill, diretor de desenvolvimento da Ásia -Pacífico, excluindo a China, Marriott International, acrescentou: “Nosso foco em expandir nosso portfólio e expandir para novos mercados nos permite oferecer maior valor aos proprietários, franqueados e desenvolvedores. Ao satisfazer as necessidades da evolução dos viajantes, estamos nos adaptando às mudanças de demandas e à criação de experiências inesquecíveis.

A Marriott também comemorou vários marcos em 2024, incluindo sua propriedade 600 na APEC com o Adelaide Marriott Hotel na Austrália, propriedade 150 na Índia com Katra Marriott Resort & Spa, propriedade 50 na Malásia com o complexo Penang Marriott e a propriedade 100 no Japão com quatro pontos flexíveis Por Sheraton Osaka Umeda.

A empresa fechou o ano com 635 propriedades abertas em 25 marcas em 22 países e territórios, consolidando ainda mais a posição internacional do Marriott como líder de hospitalidade na região da APEC.