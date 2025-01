Mega pavillion, luxury tents, better air connectivity: Govt beckons tourists to Maha Kumbh

Um ‘Pavilhão Incrível da Índia’ apresentando a herança cultural e a importância do Kumbh Mela, tendas luxuosas e conectividade aérea aprimorada, o Ministério do Turismo está convidando as pessoas a visitar Prayagraj e explorar a mega congregação religiosa que começa a partir de segunda-feira. Espera-se que este festival de 45 dias, de 13 de janeiro a 26 de fevereiro, atraia mais de 40 milhões de devotos de todo o mundo e atraia um grande número de turistas e amantes da cultura que procuram explorar o que é considerado um dos maiores eventos religiosos. encontros no mundo. terra.

O governo disse no domingo que o Ministério do Turismo fará do Maha Kumbh este ano um “evento emblemático” não apenas para encontros espirituais, mas também para o turismo global.

O ministério está a lançar várias iniciativas para celebrar esta ocasião importante, destinadas a impulsionar o turismo nacional e internacional com o Maha Kumbh, celebrado a cada 12 anos, para mostrar a rica herança cultural e tradições espirituais da Índia.

“Para garantir viagens tranquilas aos turistas que participam do Maha Kumbh, o Ministério do Turismo fez parceria com a Alliance Air para melhorar a conectividade aérea de várias cidades da Índia para Prayagraj. Isso facilitará o acesso de visitantes nacionais e internacionais, permitindo-lhes chegar ao evento com mais facilidade. facilidade e conveniência”, afirmou o ministério em comunicado.

O ministério também compartilhou uma programação de voos operando a partir de várias cidades, incluindo Nova Delhi, Calcutá, Jabalpur e Dehradun, no âmbito desta parceria. O ministério também disse que está “criando um ‘Pavilhão Incrível da Índia’, um amplo espaço de 5.000 pés quadrados em Maha Kumbh”, que facilitará turistas estrangeiros, acadêmicos, pesquisadores, fotógrafos, jornalistas, membros da comunidade expatriada e da diáspora indiana, entre outros. .

O pavilhão oferecerá “uma experiência imersiva” aos visitantes, apresentando a rica herança cultural da Índia e a importância do Kumbh Mela. O pavilhão também contará com a ‘Pesquisa de Escolha do Povo Dekho Apna Desh’, que permitirá aos visitantes votar em seus destinos turísticos favoritos na Índia, disse ele.

Além disso, o ministério colaborou com as principais partes interessadas do turismo, como a Corporação de Desenvolvimento do Turismo do Estado de Uttar Pradesh (UPSTDC), IRCTC e ITDC para oferecer uma gama de “pacotes turísticos selecionados e opções de acomodação de luxo”.

O ITDC montou 80 acomodações de luxo na cidade de tendas, Prayagraj, enquanto o IRCTC também fornece tendas de luxo para acomodar o fluxo de peregrinos e turistas.

Esses pacotes estarão disponíveis em um livreto digital, que tem sido amplamente distribuído entre as Missões Indianas e os escritórios de Turismo Indianos para maior divulgação, disse o ministério.

Para atender às necessidades específicas dos turistas estrangeiros, influenciadores das redes sociais, jornalistas e fotógrafos que frequentam o Maha Kumbh, o Ministério do Turismo criou uma linha direta gratuita de informações turísticas (1800111363 ou 1363), afirma o comunicado.

Além do inglês e do hindi, a linha gratuita de informações agora opera em dez idiomas internacionais e também em vernáculos indianos, incluindo Tamil, Telugu, Kannada, Bengali, Assamês e Marathi, disse ele.

O serviço fornecerá assistência, informação e orientação para tornar a experiência mais tranquila e agradável para os visitantes internacionais.

O ministério lançou uma grande campanha nas redes sociais para gerar entusiasmo sobre o próximo Maha Kumbh. Hashtags especiais como #Mahakumbh2025 e *#*SpiritualPrayagraj são usadas para encorajar as pessoas a compartilharem suas experiências e momentos do evento.

Concursos nas redes sociais e publicações colaborativas com organizações como ITDC, Uttar Pradesh Tourism e outras organizações ampliarão a visibilidade do evento e convidarão as pessoas a testemunhar este espetáculo espiritual, disse o ministério.

“Para aproveitar esta rara oportunidade, o Ministério do Turismo realizará uma sessão fotográfica e um projeto de videografia em grande escala para capturar a grandeza e a essência espiritual do Maha Kumbh. As imagens serão amplamente compartilhadas em plataformas de mídia nacionais e internacionais, mostrando o grandeza de Maha Kumbh e destacando o potencial turístico de Prayagraj como um destino espiritual e cultural”, disse ele.