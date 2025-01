MIDC likely to sedk private finds for Pune's Purandar airport land acquisition

Como o tesouro do estado já está comprometido com vários esquemas de bem-estar, incluindo o Ladki Bahin Yojana, a Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC) não pode abordar o governo para buscar fundos para o projeto do aeroporto de Purandar, disseram autoridades ao TOI na quinta-feira do departamento de indústrias.

Os responsáveis ​​do MIDC afirmaram que, em vez disso, estão a contemplar a possibilidade de contactar consórcios bancários, instituições financeiras privadas e empresas do sector público especializadas no financiamento de projectos habitacionais e de infra-estruturas.

O custo de aquisição de 2.832 hectares, necessários para o aeroporto proposto, em sete aldeias, é estimado entre 6.000 e 8.000 milhões de rupias.

“Não haverá encargos adicionais para o erário público, pois estamos a explorar todas as opções. Somos uma empresa e não é provável que procuremos fundos do governo estadual”, disse um funcionário do MIDC, acrescentando que uma decisão final seria feita em breve.

A corporação, nomeada agência nodal pelo ministro-chefe Devendra Fadnavis em uma reunião na semana passada, deverá emitir uma notificação sobre a aquisição de terras no próximo mês. “Deve sair no final de fevereiro”, disse o funcionário.

Os funcionários da administração distrital, que ajudarão o MIDC a obter terras, disseram que ainda não receberam instruções a este respeito. “Até agora, fomos informados de que o MIDC emitirá primeiro uma notificação e depois prosseguirá com a aquisição de acordo com as disposições da Lei MIDC”, disse um alto funcionário distrital.

O ministro-chefe também instruiu o MIDC a garantir que o relatório detalhado do projeto seja apresentado em setembro, acrescentou o funcionário da corporação.

O Ministro de Estado da Aviação Civil da União, Muralidhar Mohol, que também participou na reunião, disse mais tarde que Pune e arredores estavam a desenvolver-se rapidamente enquanto o número de passageiros e o tráfego aéreo aumentavam. “Neste contexto, o aeroporto existente de Pune está bem equipado com comodidades modernas. Ainda assim, considerando o futuro da cidade, o objectivo é concluir em breve o aeroporto proposto de Purandar.”

O governo pretende que o aeroporto internacional esteja operacional até março de 2029.