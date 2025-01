Michael Johnson Acabei de sair da Câmara com dois dissidentes republicanos, Ralf Norman da Carolina do Sul e Keith eu do Texas, então parece que o orador pode tentar influenciá-los.

Em janeiro de 2023, no início do último Congresso, a Câmara ficou paralisada durante dias enquanto os republicanos Kevin McCarthy exigiu 15 votos para conquistar o cargo de porta-voz.

Representante Tony González, um republicano do Texas que apoiou Johnson, disse em um postagem nas redes sociais “O 119º Congresso começa onde terminou o 118º. “É difícil salvar um país quando os republicanos não conseguem sair do caminho.”

Segundo as regras da Câmara, apenas membros que representem um dos 50 estados dos EUA podem participar na eleição do presidente. Plaskett observou que os delegados da Câmara representam coletivamente mais de 4 milhões de americanos que não teriam voz na corrida à presidência.

Um republicano da terceira Câmara, Keith eu do Texas, votou agora contra Michael Johnson para alto-falante. Self, em vez disso, votou em seu colega republicano. Byron Donalds.

Representante Ralf Norman da Carolina do Sul decidiu votar em seu colega republicano na Câmara dos Representantes Jim Jordan. Momentos antes, Deputado Thomas Massie de Kentucky votou no chicote da maioria Tom Emmer para servir como palestrante.

Se algum dos três republicanos da Câmara que inicialmente não votaram a favor Michael Johnson decidir não apoiá-lo, isso quase certamente acabará com as chances do orador de ganhar o martelo na primeira votação.

Batendo no alto-falante Mike Johnson que abandonou um acordo de financiamento bipartidário a pedido de Donald Trump No mês passado, Aguilar descreveu Jeffries como o único líder da Câmara “com um histórico de compromisso, convicção e compaixão”.

Representante Pete Aguilar Presidente do Caucus Democrata da Câmara agora nomeia líder da minoria Hakeem Jeffries para a posição do orador.

“Temos a oportunidade de retomar o nosso país com o presidente Mike Johnson, líder da maioria no Senado. John Thune e presidente Donald Trump no comando”, disse McClain, arrancando aplausos de seus colegas republicanos.

Johnson promete ‘voltar à sanidade fiscal’ antes da votação presidencial

Poucos minutos antes do início da primeira votação para a presidência da Câmara, Michael Johnson divulgou uma lista de promessas do governo para acalmar alguns de seus críticos na conferência republicana.

“O povo americano exigiu o fim do status quo e o retorno à sanidade fiscal”, disse Johnson num comunicado. postagem nas redes sociais.

“Os republicanos têm uma oportunidade real, nos próximos dois anos, de fazer reformas significativas nas despesas para eliminar biliões em desperdício, fraude e abuso, e acabar com a militarização do governo. Além de promover a agenda América Primeiro do Presidente Trump, liderarei os republicanos da Câmara a reduzir o tamanho e o âmbito do governo federal, responsabilizar a burocracia e colocar a América num caminho fiscal mais sustentável.”

As promessas de Johnson incluíam a criação de um grupo de trabalho para colaborar com o novo Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) para identificar potenciais áreas de desperdício e a publicação de um relatório examinando os gastos do governo com base nas auditorias existentes das agências federais.

As promessas podem amenizar as preocupações dos legisladores de extrema direita que expressaram indignação com os esforços de Johnson para chegar a um acordo de financiamento bipartidário com os democratas no mês passado.