Millions flock to Maha Kumbh for Maghi Purnima 'snan', CM Yogi Adityanath monitors from Lucknow

Por ocasião de ‘Maghi Purema’ na quarta -feira, milhares de devotos se reuniram em Maha Kumbh, no Sangam, em Prayagraj, para dar um mergulho sagrado. “/>

O sagrado banho de Maghi Purnima começou na quarta -feira, atraindo milhões de devotos para Maha Kumbh Mela em Prayagraj. Os acordos elaborados foram estabelecidos, com o primeiro -ministro Yogi Adityanath supervisionando pessoalmente o progresso do evento de uma sala de guerra estabelecida em sua residência em Lucknow.

O banho de Maghi Purnima também marca a conclusão dos Kalpavas de um mês, após o qual, cerca de 10 kalpvasis lakh começarão a partir da terra de Kumbh Mela. A administração pediu que cumpram os regulamentos de tráfego e usassem apenas áreas de estacionamento designadas.

Desde o início da manhã, os lakhs de peregrinos já deram um mergulho no sagrado Triveni Sangam e em outros ghats, enquanto uma corrente de devoto contínua está atingindo o nariz de Sangam para o ritual sagrado.

Garantindo que um movimento suave da multidão, Kumbh SSP Rajash Dwivedi, disse: “O movimento dos devotos continua sem problemas e estamos cuidando de todos os pontos de pressão (multidão)”. Ele acrescentou que as medidas de segurança e gerenciamento de multidão foram aprimoradas desde o último evento importante do banheiro em Basant Panchami, com implantação adicional em áreas -chave.

Yogi Adityanath estendeu suas saudações aos peregrinos, líderes religiosos e santos que frequentaram o banheiro sagrado.

“Saudações mais sinceras a todos os santos venerados, líderes religiosos, kalpvasis e devotos que vieram ao banho sagrado no sagrado Triveni em Maha Kumbh-2025, Prayagraj. Que a vida de todos está cheia de felicidade, prosperidade e boa sorte para a graça do Sr. Shri Hari. Que Maa Ganga, Maa Yamuna e Maa Saraswati cumprem os desejos de todos “, ele publicou em X.

As autoridades tomaram medidas extensas para facilitar uma experiência sem problemas para os devotos. O recinto de feiras declarou uma ‘área sem veículos’ a partir das 4 da manhã de terça -feira, enquanto a cidade inteira seguirá a restrição a partir das 17h, exceto os serviços de emergência e essenciais. Para evitar o congestionamento do tráfego, foram estabelecidas áreas de estacionamento designadas para veículos públicos e privados.

O Prayagraj ADG Bhanu Bhaskar declarou que unidades policiais especiais haviam sido estacionadas em lugares importantes propensos à superlotação. Um plano especial de gerenciamento de tráfego permanecerá em vigor até que a cerimônia de banho conclua, garantindo uma saída segura e ordenada para os devotos. Os dados reais -tempos também são coletados em locais de pedágio e distritos vizinhos para monitorar e regular veículos de entrada. O Departamento de Transporte Estadual implantou 1.200 ônibus de transporte adicionais, correndo a cada 10 minutos, para ajudar os devotos em sua viagem de volta.

Entre os milhares que viajaram longas distâncias devido à queda sagrada estavam os Srinivas de Andhra Pradesh. “É bom. O governo da UP fez bons acordos. Muito obrigado a Yogi Adityanath Ji, graças ao primeiro -ministro Modi. Todo mundo veio tomar banho em Maghi Purnima ”, disse ele.

Gayatri, outro devoto, expressou sua alegria ao experimentar Maha Kumbh: “Estou muito feliz por estar aqui no Kumbh Mela. Eu me sinto muito bem por estar aqui nesta ocasião auspiciosa. O governo da UP criou uma boa atmosfera aqui. Na verdade, sendo hindu, esta é a primeira vez que realmente me sinto indiano. As pessoas mostraram que sua religiosidade e unidade foram promovidas.

O governo de Uttar Pradesh anunciou na terça -feira que apenas 14 dias permanecem até a conclusão de Maha Kumbh. Desde a sua criação em 13 de janeiro, mais de 45 milhões de peregrinos perceberam em Triveni Sangam.

O grande festival religioso será concluído em 26 de fevereiro com o último ‘Amrit Snan’ em Mahashivratri. No entanto, o evento foi esovelado pela tragédia em 29 de janeiro, quando uma debandada durante o Mauni Amavasya ‘Amrit Snan’ resultou em 30 mortes e deixou outras 60 feridas, segundo os números oficiais.

Com os últimos dias em que Maha Kumbh se aproxima, as autoridades continuam a priorizar a segurança, garantindo uma experiência perfeita para milhões de devotos que participam desta reunião espiritual.