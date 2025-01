Minor Hotels to open Anantara Xiling Snow Mountain Chengdu Resort in October

A Minor Hotels assinou um acordo com a Sichuan Dexinhousheng Enterprise Management Co., Ltd para desenvolver o Anantara Xiling Snow Mountain Chengdu Resort. Com inauguração prevista para outubro de 2025, esta é a primeira propriedade da Anantara Hotels & Resorts na província de Sichuan e pretende melhorar o cenário turístico da região com uma combinação de ofertas de esqui e bem-estar de alta qualidade.

Localizado no condado de Dayi, a apenas uma hora de carro de Chengdu, o resort de luxo de 111 quartos oferecerá aos hóspedes acesso a uma variedade de experiências baseadas na natureza ao longo da Rota Turística Dourada de Sichuan Ocidental. O resort está localizado na zona de atração turística nacional 5A, a mais alta distinção concedida pelo Ministério da Cultura e Turismo da China. Rodeada por montanhas pitorescas, a propriedade proporcionará esqui de classe mundial na Xiling Snow Mountain e os benefícios restauradores das fontes termais de Huashuiwan. A Base de Pesquisa de Reprodução do Panda Gigante de Chengdu, uma grande atração para moradores e turistas, também fica a poucos passos.

Projetado pela renomada empresa de hospitalidade global Cheng Chung Design (CCD), os interiores do Anantara Xiling Snow Mountain Chengdu Resort abraçarão as vistas espetaculares da área, permitindo que o ambiente natural ocupe o centro do projeto. Os quartos e suítes, que variam de 100 a 500 metros quadrados, incluirão água termal encanada, somando-se às comodidades voltadas para o bem-estar. Uma ampla gama de instalações estará disponível, incluindo piscina, centro de bem-estar, Anantara Spa e áreas de entretenimento.

O resort também oferecerá uma experiência gastronômica diversificada, com um restaurante chinês com oito salas de jantar privativas, um restaurante aberto o dia todo e um restaurante de especialidades. Além disso, os hóspedes a negócios terão acesso a 800 metros quadrados de espaço para eventos.

“Estamos honrados em colaborar com a Sichuan Dexinhousheng Enterprise Management para trazer o primeiro Anantara para Sichuan”, disse Eddy Tiftik, vice-presidente de operações e desenvolvimento para a Grande China da Minor Hotels. “Este projeto combina perfeitamente o património local com o luxo moderno e esperamos contribuir para o desenvolvimento do turismo sustentável na região.”

Zhou Jinguang, presidente da Sichuan Dexinhousheng, acrescentou: “Esta colaboração trará uma nova energia ao turismo de Sichuan, melhorando o mercado sofisticado da região e mostrando a sua beleza de uma forma que celebra a cultura local”.

O Anantara Xiling Snow Mountain Chengdu Resort será a terceira propriedade da Anantara na China, depois do Anantara Guiyang Resort (2017) e do Anantara Xishuangbanna Resort (2013).