O encerramento do fornecimento de gás russo à região separatista da Transnístria, na Moldávia, forçou o encerramento de todas as empresas industriais, excepto as que produzem alimentos.

O território predominantemente de língua russa, com cerca de 450 mil habitantes, que se separou da Moldávia na década de 1990, quando a União Soviética entrou em colapso, sofreu um golpe imediato e doloroso desde o corte, na quarta-feira, do fornecimento de gás russo à Europa Central e Oriental, passando pela Ucrânia.

“Todas as empresas industriais estão inativas, com exceção daquelas envolvidas na produção de alimentos, ou seja, garantindo diretamente a segurança alimentar da Transdnístria”, disse Sergei Obolonik, o primeiro vice-primeiro-ministro da região, a um canal de notícias local.

“Ainda é cedo para avaliar como a situação vai evoluir… O problema é tão grande que se não for resolvido por muito tempo já teremos mudanças irreversíveis, ou seja, as empresas perderão a capacidade de iniciar operações. “

A Ucrânia permitiu que a Rússia continuasse a bombear gás através do seu território, apesar de quase três anos de guerra, ganhando até mil milhões de dólares por ano em taxas de trânsito. Mas Kyiv recusou-se a renovar o contrato de cinco anos que expirou na quarta-feira.

Os compradores europeus de gás, como a Eslováquia e a Áustria, prepararam-se para a interrupção, garantindo fornecimentos alternativos. Mas a Transnístria – apesar dos seus laços com Moscovo e da presença de 1.500 soldados russos no país – está paralisada.

A companhia de energia local desligou o aquecimento e a água quente das casas na quarta-feira e instou as famílias a se manterem aquecidas reunindo-se em um único cômodo, cobrindo as janelas com cortinas ou cobertores e usando aquecedores elétricos.

O líder pró-Rússia da Transnístria, Vadim Krasnoselsky, disse que a região tem reservas de gás que podem durar 10 dias de uso limitado nas áreas do norte e o dobro no sul.

Ele disse que a principal central eléctrica mudou do gás para o carvão e deverá ser capaz de fornecer electricidade aos residentes em Janeiro e Fevereiro.

A Rússia tem bombeado cerca de 2 mil milhões de metros cúbicos de gás por ano na Transnístria, incluindo a central eléctrica que também fornecia energia a toda a Moldávia, um país de 2,5 milhões de habitantes que pretende aderir à UE.

A Moldávia tem uma longa história de disputas sobre pagamentos de gás e relações tensas com a Rússia. A antiga república soviética está a tentar reduzir o consumo de energia em pelo menos um terço e importar mais de 60% das suas necessidades da vizinha Roménia.

O chefe da empresa nacional de gás da Moldávia, Moldovagaz, Vadim Ceban, disse que a sua empresa disse à empresa de distribuição de gás no enclave separatista, Tiraspoltransgaz, que estava disposta a ajudar a comprar gás de países europeus para aliviar a escassez.

Mas qualquer fornecimento de gás à região terá de ser pago a preços de mercado, disse ele à televisão TV8. Durante vários anos, a Transnístria não pagou nada pelos fornecimentos da gigante russa do gás Gazprom, ao abrigo de um acordo tácito com Moscovo.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, classificou o fim do trânsito de gás russo como “uma das maiores derrotas de Moscovo” e instou os Estados Unidos a fornecerem mais gás à Europa.

Desde a invasão em grande escala da Ucrânia por Moscovo, a Europa reduziu a sua dependência da energia russa e aumentou as importações de outras fontes, incluindo o gás canalizado da Noruega e o gás natural liquefeito dos Estados Unidos e do Qatar.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse que a perda de gás russo estava prejudicando economicamente a Europa e que os Estados Unidos eram os beneficiários.

“A responsabilidade pela cessação do fornecimento de gás russo cabe inteiramente aos Estados Unidos, ao regime fantoche de Kiev, bem como às autoridades dos Estados europeus que sacrificaram o bem-estar dos seus cidadãos para fornecer apoio financeiro ao economia americana”, afirmou. ditado.