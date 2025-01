Monsoons and European detours: where to holiday with your weak Australian dollar

tO recente declínio no valor do dólar australiano em relação às principais moedas aumentou o custo das viagens ao exterior para muitos destinos para os australianos. A queda do dólar, de um máximo de 69 cêntimos em Setembro para um mínimo de 62 cêntimos na sexta-feira, torna as férias nos Estados Unidos menos acessíveis, enquanto o Japão está a desencorajar os turistas australianos de se deslocarem para as suas principais cidades.

Então, para onde os turistas podem viajar com orçamento limitado?

Tenha ‘aquela sensação de ilha’

As Ilhas Cook, no meio do Pacífico, a seis horas de voo direto de Sydney, oferecem todos os benefícios de férias nas ilhas do Pacífico por uma fração do preço, diz Charissa Hanrahan, designer de viagens da MTA Travel.

“É quase como você imagina Fiji, 20 ou 30 anos atrás”, diz ele.

As ilhas utilizam o dólar neozelandês, que, tal como o dólar australiano, caiu em relação às moedas estrangeiras, pelo que os viajantes australianos têm uma taxa de câmbio decente a seu favor: 1 dólar australiano compra 1,10 dólares neozelandeses na sexta-feira.

O dólar australiano manteve o seu valor nas Ilhas Cook e na Nova Zelândia durante a maior parte de 2024 a 2025, mas caiu nas Fiji à medida que despencava em todo o mundo.

Embora os voos para as Ilhas Cook possam custar tanto quanto um voo para Fiji, os viajantes podem encontrar lugares para ficar por menos de A$ 200 por noite e comprar refeições pela metade do preço, diz Hanrahan.

“Existe realmente aquela sensação de ilha”, diz ele.

Hanrahan sugere alugar uma scooter para passear pelas ilhas ou “simplesmente subir em um caiaque e sair para as águas cristalinas, mergulhar com snorkel, dar um passeio na floresta, saborear a comida e relaxar na praia”.

atravessar a vala

A força do dólar australiano na Nova Zelândia significa que a travessia do fosso continua acessível.

Para manter os custos baixos, Hanrahan sugere alugar um campervan (cerca de AU$ 120 por dia para duas camas ou AU$ 220 para seis camas, incluindo banheiro e chuveiro) e acampar em locais gratuitos em todo o Norte ou Sul da Ilha.

Mas o dólar australiano teve alguns meses difíceis em muitos outros países, diz Hanrahan, por isso pode ser mais fácil para os turistas evitarem o incómodo da taxa de câmbio e darem uma vista de olhos no seu próprio quintal.

“Explore a Austrália, há muito o que fazer aqui”, diz ele.

Os caçadores de pechinchas que procuram férias na praia podem encontrar voos domésticos baratos com tarifas de Sydney para Byron Bay a partir de US$ 60 e de Brisbane para Airlie Beach por US$ 99, de acordo com a Virgin Australia.

Ofertas de baixa temporada no Sudeste Asiático

Quem procura férias na praia pode trocar Vanuatu pelo Vietnã, diz a agente de viagens Tracy King.

“Você pode ir para Phu Quoc, que é uma ilha linda. Você pode ir para Hoi An; “Há muitas praias lindas lá.”

O dólar australiano perdeu valor no Vietname, mas o país do Sudeste Asiático ainda oferece alojamento e refeições a preços mais acessíveis, diz King.

“Você obtém muito valor pelo seu investimento lá”, diz ele. “Se você ficar em um hotel cinco estrelas em Ho Chi Minh [City]“Você provavelmente pagaria um preço de quatro estrelas.”

O voo típico da costa leste da Austrália para o Vietnã ainda pode custar mais de A$ 1.000 ida e volta, mas Hanrahan diz que compradores experientes podem encontrar passagens aéreas por menos de A$ 500 em companhias aéreas econômicas e em promoções.

Os australianos também poderiam se beneficiar de voos diretos acessíveis em todo o Sudeste Asiático, de acordo com Lynda Reid, proprietária da agência Ezy Travel Guru.

Viajar para a Tailândia e a Indonésia fora dos períodos de pico, como durante a época das monções, pode ajudar a reduzir custos, desde que os turistas se mantenham seguros e planeiem com antecedência, diz Hanrahan.

“Sei que vai desacelerar à tarde, então faço todas as minhas coisas pela manhã, [then enjoy] hora do coquetel quando vai chover”, diz ele.

De acordo com dados do site de viagens Expedia, os australianos estão cada vez mais interessados ​​em visitar a capital da Malásia, Kuala Lumpur, onde é possível encontrar alojamento por menos de 350 dólares por noite durante o verão.

Desvios europeus

O dólar australiano caiu em relação ao euro e à libra, mas os viajantes podem manter os custos baixos na Europa viajando fora dos circuitos habituais, diz Reid.

Cidades italianas mais pequenas, como as da Toscana, ainda poderiam oferecer alojamento por 200 dólares por noite, juntamente com comida e bebida baratas e uma valiosa experiência europeia, diz ele.

“Para ter essa experiência cultural num lugar, é preciso chegar às pequenas cidades rurais, aos agricultores, aos comerciantes, às pessoas que estão no seu café tradicional há 50 ou 60 anos”.

Outras cidades que chamam a atenção como destinos alternativos na Europa são Reims, a nordeste de Paris, Brescia, perto de Milão, e Girona, a 100 quilómetros de Barcelona, ​​segundo uma análise da Expedia publicada em novembro.

A Albânia e os países mais a leste também se tornaram mais populares à medida que os viajantes procuram alternativas mais baratas à Europa Ocidental, diz Reid.

“Tem praias lindas e custa metade do que noutros países europeus, com menos turistas”, afirma.

“Os países orientais, a Eslovénia, a Eslováquia… são muito mais baratos que a França, a Alemanha e a Itália.”