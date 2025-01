More than 200,000 Indians tourists visit Victoria in 2024

Victoria registou um crescimento sem precedentes em 2024, consolidando a sua posição como um centro líder global para o turismo e grandes eventos desportivos. Com quase 250.000 chegadas ao Aeroporto de Melbourne durante a época de Natal, o estado registou um afluxo de visitantes, especialmente da Índia, a sua segunda maior fonte de chegadas internacionais. Mais de 200.000 turistas indianos visitarão Victoria em 2024, atraídos pelas diversas atrações e ofertas culturais do estado. Os gastos dos visitantes indianos também registaram um aumento notável, aumentando 31 por cento em comparação com o ano anterior.

Um dos destaques foi a histórica estreia em Melbourne da Pro Kabaddi League na John Cain Arena. Este evento de alta energia capturou a atenção global e a sua transmissão atingiu 14,2 milhões de pessoas em toda a Índia. O sucesso do evento sublinhou a crescente importância de Victoria como palco de eventos desportivos internacionais.

Outro destaque foi o Boxing Day Test no Melbourne Cricket Ground, que estabeleceu um novo recorde com 373.691 espectadores, tornando-se a maior multidão de testes da história do críquete australiano e a segunda maior do mundo. Este recorde consolidou ainda mais a reputação de Melbourne como um local privilegiado para eventos esportivos internacionais.

“A transmissão para um público tão grande tanto do Boxing Day Test quanto do Melbourne Raid da Pro Kabaddi League proporcionou um enorme valor promocional para Victoria”, disse Brendan McClements, executivo-chefe da Visit Victoria. “Esses eventos fazem parte de um calendário de verão vibrante, incluindo o Aberto da Austrália, o Women’s Ashes e o showcase Yayoi Kusama no NGV, que contribuem para uma economia próspera de visitantes.”

A ligação do estado com a Índia continua a florescer, contribuindo para um aumento significativo nos gastos com turismo internacional, que atingiram 8,8 mil milhões de dólares, um aumento de 57 por cento em relação ao ano anterior.