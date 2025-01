Morocco sees tourism spike in 2024 with 17 million visitors

Marrocos acolheu mais de 17 milhões de turistas no ano passado, anunciaram as autoridades na quinta-feira, quebrando o seu recorde de chegadas anuais e registando um aumento de 20 por cento em relação a 2023. O reino do Norte de África investiu fortemente nos últimos anos na modernização dos seus aeroportos, transportes públicos e hotéis. indústria. na esperança de impulsionar o seu setor de turismo.

O Ministério do Turismo, em comunicado divulgado pela agência oficial de notícias MAP, afirma que o número de visitantes em 2024 será cerca de três milhões superior ao do ano anterior. Um pouco mais de metade dos turistas eram estrangeiros e os restantes eram marroquinos residentes no estrangeiro, indica o comunicado, números que aumentam face a 2023.

“Estes números reflectem os investimentos direccionados do nosso governo neste sector económico vital e os esforços inabaláveis ​​dos profissionais do turismo”, disse a Ministra do Turismo, Fatim-Zahra Ammor.

O turismo representa actualmente cerca de sete por cento do PIB de Marrocos, com cerca de 827 mil pessoas empregadas directamente no sector, disse o ministério à AFP.

A receita totalizou mais de US$ 10 bilhões no final de novembro, um aumento de sete por cento em relação ao mesmo período de 2023, disse o ministério.

Nos últimos anos, Marrocos investiu na melhoria dos hotéis e dos serviços comerciais, e expandiu as rotas aéreas e as parcerias com companhias aéreas de baixo custo, como a Ryanair, sediada na Irlanda.

No ano passado, foram introduzidas 120 novas rotas aéreas internacionais, elevando o total para 705, segundo o ministério.

Marrocos vai acolher a Taça das Nações Africanas de futebol ainda este ano e o Campeonato do Mundo de futebol em 2030.