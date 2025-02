MP to offer key land parcels, heritage sites to boost tourism investment in GIS

O governo de Madhya Pradesh está estabelecendo grandes esperanças na pegada turística florescente do estado no meio de um aumento no turismo religioso e patrimonial para atrair investimentos. Ele está oferecendo mais de 25 parcelas terrestres e os principais locais do patrimônio para investidores na Global Investor Summit (GIS), além de parcelas de terra inquestíveis.

Com o objetivo de investir em ecoturismo, atividades aquáticas, atividades de aventura e o estabelecimento de resorts luxuosos em destinos turísticos proeminentes, o departamento de turismo pretende apresentar as principais parcelas em Gandhi Sagar, Dhar, Mandsaur, Neemuch, Raisen, Shajapur, Alirajpur, Vidisha. e Jabalpur para investidores.

“Madhya Pradesh tem bastante e os investidores serão oferecidos na cúpula da cúpula”, disse um funcionário que supervisiona a cúpula do turismo no departamento de turismo.

O departamento discutirá as perspectivas de investimento, políticas governamentais e subsídios na Cúpula de Turismo programada para o dia 2 da cúpula das 10:30 às 12:30 O Departamento de Turismo recrutou um painel industrial e de 8 peças interessado na indústria do turismo no cume deliberado sobre políticas e projetos cruciais.

A cúpula turística enfatizará o lazer, patrimônio, religião, vida selvagem, ecoturismo, aventura e turismo cinematográfico. Ao contrário dos anos anteriores, este ano, todos os departamentos receberam instruções para convidar convidados e investidores de seus respectivos setores no GIS. Cada cúpula departamental foi designada para convidar especialistas do setor do governo central, formuladores de políticas internacionais, líderes do setor e investidores para facilitar discussões significativas.

O governo de Madhya Pradesh também está ampliando as atividades turísticas ao longo da costa do rio Narmada para atrair visitantes. O Conselho de Turismo de Madhya Pradesh identificou 16 aldeias em 15 distritos ao longo da rota Narmada Playatan para desenvolver infraestrutura e casas domésticas para turistas nas margens do rio Narmada. A rota Narmada Paryatan se estende de Amarkantak a Alirajpur.

Espera -se que mais de 45 casas familiares sejam esperadas na fase inicial nas aldeias identificadas em projetos de desenvolvimento da família tribal e rural.