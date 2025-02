MUDRA loan expansion in Budget for homestays creates INR 1,500 cr opportunity for small businesses: SBI

Imagem usada para representação “/>

A expansão dos empréstimos de Mudra para casas familiares abriu uma oportunidade significativa para pequenas empresas no setor de turismo, com empréstimos potenciais que representam INR 1,5 bilhão de rúpias sob a categoria de Shisku, de acordo com um relatório recente do Banco Estatal da Índia (SBI ).

O relatório enfatizou que a demanda por casas familiares aumentou abruptamente devido a um crescente influxo de turistas, com um requisito estimado de cerca de 3 milhões de casas familiares em todo o país. Espera -se que a extensão dos empréstimos de Mudra apoie esse setor em crescimento, fornecendo assistência financeira a pequenos empreendedores, ajudando -os a estabelecer e expandir seus negócios de origem.

Ele disse que “com a extensão dos empréstimos de Mudra para casas de família, foi criada uma oportunidade de aproximadamente 1,5 bilhão de empréstimos na categoria Shisku”.

Sob o Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY), pequenos empreendedores podem aproveitar empréstimos em três categorias: Shisku (até INR 50.000), Kishore (INR 50.001 a INR 5 lakh) e Tarun (INR 5 lakh a 10 lakh).

Atualmente, os empréstimos da iniciativa Mudra para casas familiares se concentram na categoria Shisku, com 1.500 milhões de rupias estimadas em oportunidades de empréstimo. No entanto, o relatório também indicou que, se se estender à categoria Kishore, o possível desembolso do empréstimo poderá atingir aproximadamente 8.250 milhões de rúpias.

Os empréstimos são fornecidos até INR 10 lakh a empresas como lojas, dhabas, casas de hóspedes e casas de casas sem garantia, disse o primeiro -ministro Narendra Modi. “Até agora, 38 empréstimos Crore Mudra foram concedidos em todo o país. Cerca de 8 jovens de milhões de rúpias se tornaram empreendedores pela primeira vez”, acrescentou quando foi a Uttarakhand Rozgar Mela através de videoconferência.

A iniciativa do governo visa promover o setor de hospitalidade local, promovendo o espírito de negócios em empresas relacionadas ao turismo. Isso não apenas melhorará as adaptações, mas também contribuirá para o crescimento econômico, gerando emprego em áreas rurais e semi -urbanas. O orçamento da União também descreveu várias medidas para promover o emprego promovido, incluindo programas abrangentes de desenvolvimento de habilidades jovens. O treinamento especializado em institutos de gerenciamento de hospitalidade equipará as pessoas com a experiência necessária para administrar e operar as casas familiares com eficiência.

Além disso, o governo está focado em melhorar a acessibilidade aos principais destinos turísticos, melhorando a conectividade do transporte.

Espera -se que essas iniciativas fortaleçam a infraestrutura turística da Índia, oferecendo melhores instalações para os viajantes, capacitando as comunidades locais por meio de maiores oportunidades econômicas.

A expansão dos empréstimos de Mudra para casas familiares marca um passo crucial para tornar a Índia um destino mais amigável para turistas, apoiando pequenas empresas e criação de emprego.