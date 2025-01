Mumbai airport sets new passenger traffic record in 2024 with 54.8 million travellers

O Aeroporto Internacional Chhatrapati Shivaji Maharaj (CSMIA) concluiu 2024 com tráfego recorde de passageiros e recebeu 54,8 milhões de viajantes. Isto representa um crescimento de 6,3 por cento face a 2023 e um aumento de 19,41 por cento face ao ano pré-pandemia de 2019. Adicionalmente, o aeroporto registou 346.617 movimentos de tráfego aéreo (ATM), o que reflecte um aumento de 3,2 por cento face ao ano anterior. . Estas conquistas destacam a ascensão contínua do CSMIA como um centro de aviação global.

Dezembro de 2024 marcou o maior tráfego mensal de passageiros para o aeroporto, com 5,05 milhões de passageiros, um aumento de 3,4 por cento em relação a dezembro de 2023. O dia mais movimentado do aeroporto foi 21 de dezembro, atendendo 169.782 passageiros. Este crescimento tanto no número de passageiros como na eficiência operacional é uma prova da capacidade da CSMIA de atender à crescente demanda por viagens nacionais e internacionais. Mais de 8.000 caixas eletrônicos internacionais foram registrados em dezembro, consolidando a posição do aeroporto como um ponto crítico de conexão global.

Em termos de tráfego doméstico, os destinos mais populares foram Deli, Bengaluru e Goa, com Deli detendo a quota mais elevada, com 18 por cento. Internacionalmente, Dubai, Londres e Abu Dhabi foram os principais destinos e, juntos, representaram 30% do tráfego internacional do aeroporto.

A estratégia de expansão da CSMIA também incluiu a introdução de novas rotas internacionais para Tashkent e Almaty, juntamente com novos destinos domésticos, incluindo Deogarh, Rajahmundry, Tirupati, Ayodhya e Vijayawada. Estes desenvolvimentos foram complementados pela incorporação de companhias aéreas como Nok Air, Thai Viet Jet, Salam Air, Uzbekistan Airways e Air Astana.