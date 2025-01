Mumbai airport T1 to be redeveloped, phase 1 starts in Nov 2025

Aeroporto de Mumbai T1 “/>

O Terminal 1 do Aeroporto de Mumbai está programado para uma transformação histórica com a reurbanização até 2028, após o que pode acomodar 20 milhões de passageiros anualmente, um aumento de 42 % de sua capacidade atual.

A reurbalização de T1, administrada pelo Aeroporto Internacional Mumbai Limited (MIAL), reflete o crescimento de Mumbai como um importante centro de aviação global. O projeto será executado em fases, começando com a demolição da estrutura existente em novembro de 2025. Para garantir operações ininterruptas durante a reconstrução, a diferença de capacidade será administrada pelo Terminal 2 (T2) do CSMIA e pelo Aeroporto Internacional Navi Mumbai, que está estabelecido para iniciar operações em 2025.

Depois de concluído, o novo Terminal 1 terá uma infraestrutura de última geração com design ecológico. A reformulação do edifício renovado do Terminal de Passageiros (PTB) servirá operações nacionais com um design pronto para o futuro capaz de integrar serviços internacionais. Com uma capacidade anual de 20 milhões de passageiros, seu objetivo é atender à crescente demanda no mercado de aviação indiana.

Um centro de tráfego multimodal (MMT) vinculará redes aéreas, ferroviárias e rodoviárias, que oferecem acesso direto às estações de ônibus do metrô e subterrâneo. Este centro estabelecerá um ponto de referência para o movimento do passageiro sem problemas.

Sistemas avançados de gerenciamento de bagagens, resfriamento distrital e subestações elétricas modernas garantirão operações eficientes nas áreas aéreas e terrestres no terminal 1 recém -construído. Inspirado nas ondas oceânicas, a arquitetura do terminal terá luz, criando um espaço vibrante e ecológico.

O negócio está sob a subsidiária da Absolute Property Adani Airport Holdings, que atualmente possui sete aeroportos operacionais, em Mumbai, Lucknow, Ahmedabad, Jaipur, Guwahati, Thiruvananthapuram e Mangalore. Fase I do desenvolvimento do lado da cidade em 98 acres nos aeroportos de Mumbai, Ahmedabad, Jaipur, Lucknow e Guwahati começou. “Estes são os cinco aeroportos que estamos começando, mas o desenvolvimento do lado da cidade ocorrerá em todos os aeroportos”, disse Singh. O aeroporto de Adani está analisando o crescimento da receita do segmento que não é aero que surge como um importante contribuinte para as receitas e lucros operacionais da empresa. Pretende projetar o negócio do aeroporto com uma mistura de renda híbrida.

Falando sobre a transformação, Jeet Adani, diretor da Adani Airport Holdings, disse: “Essa reconstrução é mais do que uma capacidade de expansão. Esta é a posição de Mumbai no futuro no cenário global. Nossa prioridade continua a oferecer uma experiência excepcional de passageiros, construindo um aeroporto que exemplifica a sustentabilidade e a inovação.Execução de fase com interrupção mínima

A reconstrução será realizada em fases a partir de novembro de 2025, com operações no Aeroporto Internacional T2 e Navi Mumbai, absorvendo tráfego adicional. Tecnologias avançadas como Digiyatra, E-Gates e a queda de auto-sacudes racionalizarão o movimento dos passageiros durante a transição, enquanto o pessoal adicional será implementado para fornecer assistência. As companhias aéreas e as partes interessadas permanecerão bem informadas para garantir operações sem problemas.

O novo Terminal 1 pretende ser o primeiro aeroporto brownfield, biofílico e sustentável da Índia, que estabelece um padrão global para o design ecológico.