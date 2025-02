Mumbai’s Coastal Road expands: New stretch from Haji Ali to Marine Drive opens for public

Em Great Development for Mumbai Travelers, uma nova seção do Mumbai Coast Road Project (MCRP) do Haji Ali Juice Center a Marine Drive agora está aberta ao público. A nova seção visa descongestionar as estradas da cidade, fornecendo um conector sul de alta velocidade, o que torna as viagens mais macias e eficientes.

Antes dessa abertura, os veículos que viajam para o sul tinham apenas alguns pontos de entrada para a estrada costeira, principalmente através da troca de Worli, a troca de Amarsons ou através do Bandra-Worli Marine Link (BWSL). A seção recém -inaugurada agora permite o acesso direto, o que ajuda a reduzir o congestionamento nas estradas internas de Mumbai e oferece uma rota mais rápida ao longo da costa oeste. O MCRP apresenta trocas de vários níveis em cruzamentos críticos, como Haji Ali, Pedard Road (Amarsons Garden) e Worli. Rosto marinho. Essas trocas são projetadas para melhorar o movimento do tráfego e aliviar o congestionamento em áreas ocupadas. A troca de Haji Ali é a mais complexa, com oito braços de veículos, enquanto os Amarsons e Worli trocas têm quatro e cinco braços, respectivamente.

A seção final do projeto, que conecta o BWSL ao Lotus Jetty-Worli Naka, deve estar operacional em meados de março. As autoridades cívicas confirmaram que o trabalho na troca de Worli está em seus estágios finais, embora os pequenos atrasos se devam à construção de vagas de estacionamento veiculares para armas de trânsito. O Haji Ali Exchange Arms foi aberto anteriormente em dezembro de 2024, proporcionando algum alívio aos viajantes.

Esticando -se a 10,58 km da elevada passagem da Princess Street em Marine Drive até o BWSL World End, a estrada costeira é uma mudança de jogo para a infraestrutura de transporte de Mumbai. Espera -se que o MCRP reduza significativamente o tempo de viagem, reduzindo o congestionamento nas redes rodoviárias existentes.

No mês passado, a Corporação Municipal de Brihanmumbai (BMC) inaugurou uma ponte de arco chave que se junta ao BWSL à estrada costeira. Além disso, três trocas principais foram abertas para fornecer melhor conectividade a áreas importantes, como Worli, Prabhadevi, Lower Parel e Lotus Junction. Espera -se que esses desenvolvimentos aliviem o congestionamento e melhorem a eficiência de viagens no sul de Mumbai.

Para viajantes diários, essa expansão significa não apenas para reduzir o tempo de viagem, mas também um fluxo de tráfego mais suave e organizado.