Naidu urges industry to build ecosystem to further boost aviation sector

O Ministro da Aviação Civil da União, Ram Mohan Naidu, pediu à indústria na sexta -feira que construa um ecossistema integral que cobre o desenvolvimento de habilidades, design, fabricação, manutenção, certificação e troca de conhecimento para a aviação Civil por meio de estreita colaboração entre vários ministérios e departamentos com a indústria.

Ao presidir uma reunião de revisão de alto nível sobre a fabricação de componentes de aeronaves antecipados no país em Nova Délhi, Naidu também garantiu às partes interessadas do setor de “compromisso inabalável” do governo para desenvolver um roteiro integrante e inclusivo.

A reunião contou com a participação de altos funcionários, incluindo o Secretário de Aviação Civil Vualnam, presidente da AAI Vipin Kumar, diretor geral da aviação civil Faiz Ahmed e representantes das associações da indústria, os fabricantes de equipes originais (OEM), MRO, Institutos de Pesquisa e vários departamentos governamentais, de acordo com um lançamento oficial.

As discussões se concentraram no fortalecimento da produção nacional e na melhoria da competitividade global da Índia no campo da fabricação de componentes de aeronaves, disse ele.

Promovido por alianças estratégicas com as principais empresas aeroespaciais globais e a crescente demanda por viagens aéreas, o setor de manufatura de componentes da aeronave da Índia está experimentando um crescimento significativo, de acordo com o comunicado.

Ele também declarou que os principais OEMs internacionais estão obtendo componentes progressivamente da Índia, o que sublinha a qualidade e a confiabilidade excepcionais de nossa indústria nacional.

“Já estamos em uma posição respeitável no campo global da aviação civil, mas nossa ambição agora está na liderança. É imperativo que construam um ecossistema integral que englobe o desenvolvimento de habilidades, design, fabricação, manutenção, certificação e troca do conhecimento da estreita colaboração entre nossos ministérios e departamentos com a indústria.

Observando que a Índia está a caminho de emergir como um importante centro de aviação civil e um centro para a fabricação de componentes de aeronaves, o ministro disse: “Com nosso profundo reservatório de talento e recursos e integrando idéias valiosas da indústria, podemos desenhar Um roteiro nacional unificado que transforma essas oportunidades em resultados estratégicos concretos.

Naidu, de acordo com a declaração, articulou uma estratégia de dupla TIP que visa expandir a fabricação de componentes de aeronaves indígenas usando a rede da cadeia de suprimentos de nosso mipyme e, ao mesmo tempo, fornecendo maior acesso ao mercado internacional aos componentes dos índios.

“Esta reunião marca um primeiro passo significativo em uma longa viagem. Estamos comprometidos em organizar várias reuniões desse tipo regularmente com todas as partes interessadas, garantindo comentários contínuos e assistência para aumentar o crescimento desse setor”, disse Vualnam.

Todos os participantes que participaram da reunião também reafirmaram seu compromisso com a colaboração e as associações estratégicas, acrescentou a declaração.>