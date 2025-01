National Tourism Day: Digital payments driving inclusive growth for domestic tourism in India

O setor de turismo interno da Índia começou o ano com um dos maiores eventos do país, o Maha Kumbh. Com mais de 40 milhões de devotos visitando Prayagraj durante 45 dias, da Índia e de todo o mundo, este é facilmente um dos maiores espetáculos do mundo.

A diversidade cultural e paisagística da Índia oferece experiências únicas e posiciona o país como um centro chave para o turismo interno e receptivo. Em 2023, as visitas de turistas nacionais cresceram mais de 95% face a 2014, ultrapassando os 2,5 mil milhões de visitas.

Ao longo da última década, a Índia solidificou a sua posição como o terceiro maior mercado de aviação doméstica, com a capacidade das companhias aéreas domésticas a registar um crescimento anual de 6,9% a partir de 2024. Com infra-estruturas rodoviárias melhoradas, conectividade aérea expandida e muito mais, as viagens na Índia são agora. Mais fácil e acessível. Isto é catalisado pela rápida adoção de pagamentos digitais, que melhoram a experiência de viagem de milhões de visitantes com opções de pagamento contínuas, seguras e gratificantes.

Uma experiência de pagamento perfeita é especialmente um grande atrativo para turistas internacionais que estão acostumados com a conveniência de formas de pagamento sem atritos em outros países.

Papel dos pagamentos digitais no fomento da economia turística da Índia

A penetração da Internet em todo o país facilitou enormemente a digitalização acessível e generalizada, capacitando até mesmo comunidades remotas e rurais a pagar e aceitar pagamentos digitalmente. Os viajantes podem gerir as suas viagens de forma eficiente, utilizando pagamentos digitais para inúmeros serviços, desde reserva de voos, alojamento e transporte até atrações turísticas, aventuras ou mesmo experiências de estadia hiperlocais.

As soluções de pagamento digital seguras e transparentes oferecem muitas conveniências, reduzindo a necessidade de transportar moeda local em dinheiro e minimizando o risco de fraude e roubo, tornando o ecossistema de viagens indiano mais inclusivo, acessível e eficiente. Consequentemente, os pagamentos digitais tornaram-se parte integrante das viagens modernas, criando melhores experiências e memórias de consumo e apoiando o crescimento do sector do turismo.

Soluções personalizadas, como cartões co-branded, também estão contribuindo para o aumento dos gastos com viagens no país. A Visa, com seus parceiros, introduziu cartões co-branded que oferecem até experiências exclusivas e únicas, além de benefícios convencionais como descontos, cashback e recompensas. Essas ofertas tornam as viagens lucrativas para os ricos e acessíveis para os viajantes preocupados com o orçamento.

Papel dos pagamentos com cartão na garantia da segurança

Os pagamentos com cartão oferecem segurança aprimorada e multicamadas com recursos certificados PCI-DSS e EMVCO, como proteção contra fraude, tokenização e tecnologia de chip e pin, minimizando o risco de roubo ou fraude. No entanto, os consumidores também devem permanecer vigilantes e estar atentos a fraudes emergentes e transações não autorizadas.

Os cartões de crédito e débito também oferecem proteção adicional, como responsabilidade zero, cobertura de responsabilidade contra fraudes e seguro de viagem, para que os clientes possam efetuar pagamentos com maior confiança e facilidade. Os viajantes podem desfrutar da tranquilidade proporcionada pelos pagamentos seguros com cartão.

Construindo uma Índia digital: melhorando a infraestrutura e a conectividade

Iniciativas governamentais como a Digital India melhoraram a infra-estrutura digital global com mais pontos de acesso Wi-Fi, caixas multibanco e terminais POS, facilitando aos viajantes o pagamento digital, mesmo em pequenas lojas locais. As iniciativas de sensibilização do consumidor do RBI promovem métodos de pagamento seguros e fiáveis, permitindo que regiões remotas da Índia participem na economia digital mais ampla.

Impulsionando o futuro: Os pagamentos digitais abrem caminho para viagens inclusivas na Índia

De acordo com nosso último white paper de consultoria e análise de vistos, “Bridging the Gap: Payments in India Beyond Metros”, a adoção de pagamentos digitais está crescendo em regiões não metropolitanas (2024). Isto indica um país mais inclusivo financeiramente.

Numa economia em crescimento como esta, um ecossistema de viagens conectado com opções de pagamento digital integradas desempenharia um papel crítico na definição do futuro das viagens domésticas na Índia.

As inovações em pagamentos, como a autenticação biométrica e a redução do uso de senhas estáticas, estão tornando mais seguro para os viajantes o uso onipresente de pagamentos digitais. Opções convenientes como a TAP para métodos de pagamento sem contacto podem desbloquear a próxima fase de crescimento no cenário em evolução do turismo doméstico da Índia. A sua crescente adoção através de smartphones e wearables tornará as viagens mais rápidas, mais simples e mais acessíveis para os consumidores e empresas locais, apoiando a visão do país de uma economia conectada e sem dinheiro. Como principais partes interessadas no ecossistema, a Visa reconhece o papel crítico que o turismo desempenha na condução do crescimento económico e na promoção do intercâmbio cultural. Estamos orgulhosos de contribuir para o desenvolvimento de um setor de turismo forte, resiliente e dinâmico na Índia e continuamos empenhados em permitir experiências de viagem contínuas, seguras e inclusivas para todos.

O autor é Chefe: Produtos, Índia e Sul da Ásia, Visa.



ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: As opiniões expressas são exclusivamente do autor e Ettravelworld.com não necessariamente o subscreve. Ettravelworld.com não será responsável por quaisquer danos causados ​​a qualquer pessoa/organização direta ou indiretamente.