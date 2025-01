Navi Mumbai hotel prices surge ahead of Coldplay concert 2025

À medida que o concerto do Coldplay em janeiro de 2025 se aproxima, os preços dos hotéis em Navi Mumbai aumentaram, de acordo com um relatório da Sciative Solutions, líder em preços dinâmicos e gestão de receitas orientados por IA. O estudo, que comparou as tarifas dos hotéis para um mês normal (setembro de 2024) com as do mês dos concertos (janeiro de 2025), encontrou ajustes de preços significativos em todas as categorias.

As acomodações econômicas (entre INR 3.000 e INR 6.000) tiveram uma redução na disponibilidade e muitos quartos nessa faixa de preço foram esgotados. As tarifas de hotéis de gama média (INR 6.000 a INR 9.000) duplicaram em comparação com setembro, enquanto os preços na categoria de INR 9.000 a INR 15.000 mais do que triplicaram. Em alguns hotéis de luxo, os preços aumentaram mais de cinco vezes em comparação com os níveis anteriores ao concerto.

O relatório também destaca o impacto da proximidade da localização nos preços. Os hotéis localizados a menos de 7 quilómetros do local do concerto viram os seus preços aumentar mais do que triplicar, enquanto os hotéis localizados mais distantes registaram um aumento de preços mais modesto. Em dias de concertos, especialmente em 18 de janeiro de 2025, alguns locais sofreram aumentos de preços de mais de duas vezes e meia os preços da semana anterior.

A procura inicial por hotéis de quatro e cinco estrelas foi notavelmente elevada, com muitas propriedades de luxo esgotadas já em Setembro. Como resultado, estes hotéis perderam a oportunidade de maximizar as reservas de última hora, o que poderia ter inflacionado ainda mais os seus preços.

Anshu Jalora, CEO da Sciative Solutions, comentou: “Este relatório destaca o imenso poder da precificação dinâmica em resposta a um grande evento como o show do Coldplay”. Vijeta Soni, cofundadora da Sciative Solutions, acrescentou: “As ferramentas de preços dinâmicos baseadas em IA ajudam os hotéis a otimizar as tarifas e garantir rentabilidade a longo prazo”. O estudo destaca o valor da adoção de estratégias de preços dinâmicas para aproveitar eventos importantes e obter o máximo de receita.