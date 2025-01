NCLT directs liquidation of Tulip Hotels as it fails to get bidder within prescribed timeline

A NCLT ordenou a liquidação dos endividados Tulip Hotels, uma vez que o tribunal não recebeu nenhum licitante durante o processo de resolução de insolvência dentro do prazo prescrito. Em 16 de maio de 2023, o NCLT ordenou o início de um Processo de Resolução de Insolvência Corporativa (CIRP) contra Hotéis Tulipán sobre uma contestação apresentada pelo Yes Bank, alegando uma inadimplência de Rs 900 milhões em duas garantias corporativas emitidas por ele.

A Tulip Hotels foi fiadora corporativa de dois empréstimos desembolsados ​​pela Sim Banco para Cox & Kings e EzeeGo One Travel and Tours Ltd. Após a inadimplência, o credor financeiro Yes Bank invocou a garantia de Rs 450 crore cada dada para ambos os empréstimos.

No entanto, o PR da Tulip Hotels afirmou que durante o período prescrito de 180 dias, não foram apresentadas ofertas (plano de resolução) para a Tulip Hotels durante o Processo de Resolução de Insolvência Corporativa (CIRP) e o Comité de Credores (CoC) também não aprovou ofertas para Hotéis Tulipa. prorrogação do prazo.

Portanto, não lhe restou outra opção senão proceder à liquidação ao abrigo das disposições do Código de Insolvência e Falências (IBC).

O CIRP do Tulip Hotel expirou em 12 de novembro de 2023, conforme exigência do IBC, devendo ser preenchido no prazo de 180 dias a partir da data de admissão do pedido para início do referido processo. No termo do prazo prescrito, RP deve apresentar um pedido perante a NCLT para uma prorrogação do mesmo, se assim for determinado por uma resolução do CoC com 66 por cento de votos.

No entanto, JC Flowers Asset Reconstruction Pvt Ltd (JCFARPL), que detém 70,83 por cento das ações com direito a voto na CoC, num e-mail datado de 5 de dezembro de 2024, deu luz verde ao processo de liquidação. A bancada de Mumbai do Tribunal Nacional de Direito Societário (NCLT) admitiu o apelo apresentado pelo profissional de resolução da Tulip Hotels buscando a liquidação da empresa em 16 de janeiro de 2025.

Uma bancada de dois membros do NCLT disse que depois de examinar as afirmações feitas no requerimento e no e-mail do JCFARPL, que detém 70,83 por cento das ações com direito a voto no CoC, está satisfeito e considera que está em consonância com as disposições do IBC.

“Consequentemente, não restou a esta Autoridade outra opção que não a de emitir uma ordem de Liquidação da Empresa Devedora na forma estabelecida no Capítulo III do Código, considerando que não existe Plano de Resolução para a sua consideração e o CoC não fornece para qualquer possibilidade de obter Planos de Devedores Corporativos”, disse NCLT.

A ordem dizia ainda: “O Pedido é permitido e permitido. A Empresa Devedora, M/s Tulip Hotels Private Limited, será liquidada na forma prescrita no Capítulo III do Código.”

A NCLT também nomeou um síndico para conduzir o processo de liquidação da Tulip Hotels.