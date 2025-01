NCLT orders liquidation of Go First Airways

O Tribunal Nacional de Direito Societário (NCLT) ordenou a liquidação da Go First Airways após um pedido do Comitê de Credores (CoC) da companhia aérea, disseram a Ordem dos Advogados e o tribunal na segunda-feira.

A bancada do NCLT, composta pelo membro judicial Mahendra Khandelwal e pelo membro técnico Dr. Sanjeev Ranjan, manteve a decisão e disse: “A liquidação foi ordenada”.

Go First apresentou um pedido voluntário de admissão ao Processo de Resolução de Insolvência Corporativa (CIRP) sob a Seção 10 do Código de Insolvência e Falência (IBC) em 2 de maio de 2023. O NCLT admitiu o pedido em 10 de maio e nomeou um Profissional de Resolução (RP ) para gerenciar as operações da companhia aérea. Os arrendadores da companhia aérea recorreram então ao Tribunal Nacional de Apelação de Direito Societário (NCLAT), contestando a moratória que os impedia de recuperar ativos, apesar da rescisão dos contratos de arrendamento antes do início do processo. A NCLAT manteve a decisão da NCLT em 22 de maio de 2023 e instruiu os proprietários a buscarem esclarecimentos sobre a moratória.

Posteriormente, os arrendadores abordaram o Tribunal Superior de Delhi para desativar a aeronave, mas a Direção-Geral da Aviação Civil (DGCA) inicialmente resistiu devido à moratória. No entanto, em 4 de outubro de 2023, o Ministério de Assuntos Corporativos esclareceu que a Seção 14(1) do IBC não se aplicaria a transações envolvendo aeronaves e ativos relacionados. A DGCA concordou posteriormente e no início de maio de 2024, a frota Go First foi desativada e a manutenção e exportação da aeronave foi transferida para os arrendadores.

Em setembro de 2024, na ausência de aeronaves e de opções viáveis ​​de revitalização, o CoC decidiu liquidar a companhia aérea e apresentou o pedido necessário. A bancada da NCLT já havia expressado preocupação com a nomeação de Shailendra Ajmera como liquidante, mas posteriormente aprovou Dinkar Venkatasubramanian como liquidante oficial. O CoC foi representado pelo advogado Vishnu Sriram e o profissional de resolução pelo advogado Diwakar Maheshwari.