Nepal hikes climbing fees for Mount Everest

O governo nepalês aumentou significativamente as taxas de licença de escalada para o Monte Everest ou Monte Qomolangma, disse uma autoridade na quarta-feira. A taxa de upgrade para estrangeiros aumentou de US$ 11.000 para US$ 15.000, um aumento de 36%.

“A nova tarifa entrará em vigor a partir de 1º de setembro de 2025”, disse Madhav Adhikari, funcionário do Ministério da Cultura, Turismo e Aviação Civil.

“Aqueles que desejam escalar o Monte Qomolangma nesta primavera não terão que pagar o aumento da taxa”, disse ele à Xinhua.

Enquanto isso, aqueles que planejam escalar o pico mais alto do mundo, que atravessa o Nepal e a China no outono, terão que pagar US$ 7.500, acima dos US$ 5.500. O custo para as estações de inverno e monções aumentou de US$ 2.750 para US$ 3.750. Para os alpinistas nepaleses, a taxa dobrou de 75 mil rúpias nepalesas (cerca de US$ 545) para 150 mil rúpias (cerca de US$ 1.090).

O Nepal revisou pela última vez as taxas de licença de escalada em 1º de janeiro de 2015.

O Monte Everest, conhecido localmente como Sagarmatha ou Qomolangma, é a montanha mais alta da Terra acima do nível do mar, localizada na subfaixa Mahalangur Himal do Himalaia. A fronteira entre a China e o Nepal passa pelo seu ponto culminante. A sua elevação (altura da neve) de 8.848,86 metros foi estabelecida pela última vez em 2020 pelas autoridades chinesas e nepalesas.

O Monte Everest atrai muitos alpinistas, incluindo alpinistas muito experientes. Existem duas rotas principais de escalada, uma que se aproxima do cume pelo sudeste no Nepal (conhecida como “rota padrão”) e outra pelo norte no Tibete. Embora não represente desafios técnicos substanciais para a escalada na rota padrão, o Everest apresenta perigos como o mal da altitude, o clima e o vento, bem como perigos de avalanches e da cascata de gelo Khumbu.

O Nepal é um destino ideal para o turismo de aventura devido à sua geografia variada, muitas vezes formidável, inerentemente repleta de natureza rica e refrescante. Uma vez no Nepal, pode-se desfrutar de uma série de atividades ao ar livre, desde parapente perto das montanhas até avistar tigres de Bengala na densa floresta de Chitwan.