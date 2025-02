Nepal hikes Everest climbing fee by a third

Monte Everest, o pico mais alto do mundo e outros picos da cordilheira do Himalaia são vistos pela janela de uma aeronave durante um voo de montanha de Katmandú. “/>

O Nepal enviou o custo de uma licença de escalada no Everest em um terço, argumentando que ajudará a lidar com a poluição e aumentará a maior segurança nas montanhas do mundo, disse o chefe de turismo na terça -feira.

As taxas para a temporada máxima de escalada da primavera aumentarão de INR11.000 para INR15.000 para obter permissão para subir o pico de 8.849 metros (29.032 pés), disse à AFP Narayan Prasad Regmi, diretor geral do Departamento de Turismo. “O custo permaneceu constante por uma década e chegou a hora de revisar isso”, disse ele.

Os custos de escalada em tempos menos populares e mais exigentes, como durante o inverno ou as chuvas das monções, também aumentaram para taxas semelhantes, mesmo INR5.500 para INR7.500 durante a temporada de outono.

O Nepal abriga oito dos 14 picos do mundo em mais de 8.000 metros e recebe milhares de alpinistas todos os anos. Os escaladores estrangeiros já gastam dezenas de milhares de dólares em sua tentativa de escalar o Everest, com mais de 400 licenças de compra no ano passado, trazendo 4 milhões de INR para os cofres do governo.

Os fundos são colocados para limpar o lixo da montanha deixado pelos alpinistas, bem como as operações de busca e salvamento. As empresas de expedição de montanhismo esperavam que o aumento de preços não fosse impedido, alertando que alguns poderiam procurar escalar o Everest pela China.

“Alguns alpinistas podem mudar o Tibete onde as instalações são muito melhores”, disse Mingma G Sherpa, que dirige a Imagine Nepal Mountainering Company, dizendo que a taxa deve ser gasta para melhorar as condições. “Nosso governo só aumenta o presente, mas não faz muito tempo”, disse ele.

“Você também deve fornecer suporte a alpinistas e guias”. O Nepal foi criticado por permitir que muitos alpinistas no Everest mantenham recentemente o pico limpo.

No ano passado, o governo do Nepal ordenou que os alpinistas do Everest carregassem rastreadores obrigatórios e carregassem sacolas para eliminar seus excrementos. O aumento da taxa foi aprovado pelo governo em janeiro, mas só foi publicado no Gazette Nacional na noite de segunda -feira.