As últimas sanções da União Europeia contra Moscou incluem uma proibição das companhias aéreas do terceiro país que voam para o bloco de 27 -se eles fizerem vôos nacionais na Rússia, informou a Comissão Europeia na segunda -feira.

O pacote de sanções da 16ª UE contra a Rússia inclui uma proibição de importações primárias de alumínio e a venda de consoles de jogos, enquanto lista uma troca de criptomoedas e dezenas de barcos da frota sombra de sonda usada para evitar as sanções.

As autoridades russas estão explorando permitir que as companhias aéreas de outros países operem vôos nacionais entre os aeroportos russos como uma maneira de lidar com a escassez de aviões causados ​​por sanções ocidentais.

“O pacote estende a proibição de voo para permitir a lista de transportadores de países terceiros que fazem vôos nacionais na Rússia ou fornecem mercadorias de aviação para as companhias aéreas russas ou para voo doméstico na Rússia”, disse a Comissão Europeia. “Se estiverem listados, essas companhias aéreas não podem voar para a UE”.

O Ministério dos Transportes da Rússia se recusou a comentar as novas medidas da UE. Em outubro passado, o ministro dos Transportes Russos, Roman Staritit, disse que Moscou conversou com alguns países da Ásia Central, incluindo o Cazaquistão, para que suas companhias aéreas executassem vôos nacionais na Rússia.

As companhias aéreas russas, que usam principalmente aviões ocidentais entregues antes da guerra na Ucrânia, estão lutando para atender à crescente demanda por viagens aéreas, uma vez que as sanções impedem o acesso às peças e planejam fornecer aviões de aeronaves fabricados no país em que são constantemente adiados.