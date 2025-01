New Orleans chose ease over safety with street barriers rated for 10mph attacks

Meses antes do ataque mortal com veículo em Nova Orleans no dia de Ano Novo, a cidade modelou cenários de como um homem armado poderia entrar na Bourbon Street em vários cruzamentos em uma cabine dupla Ford F-150 semelhante àquela usada para matar 14 pessoas e ferir dezenas de outras. . .

Os engenheiros descobriram que tal van poderia entrar na movimentada zona turística a velocidades que variavam de 19 a 70 mph; No entanto, as autoridades municipais estão instalando novas barreiras nas ruas que só podem suportar impactos de 16 km/h, de acordo com uma análise de engenharia contratada pela cidade em abril e documentos de licitação da cidade revisados ​​pela Reuters. .

Essas novas barreiras, ou cabeços, ainda não haviam sido instaladas na Bourbon Street no dia de Ano Novo, mas estão programadas para serem instaladas antes do Super Bowl da NFL, em 9 de fevereiro, em Nova Orleans. Os documentos analisados ​​pela Reuters, que não foram divulgados anteriormente, deixam claro que o sistema não será capaz de impedir ataques de veículos em velocidades moderadas a altas.

Ao selecionar o novo sistema de amarração, a cidade priorizou a facilidade de operação em detrimento da resistência a colisões devido aos problemas crônicos na operação do antigo, de acordo com documentos e uma fonte com conhecimento direto do planejamento de segurança da Bourbon Street na cidade. Ao contrário de algumas áreas exclusivas para pedestres, como a Times Square de Nova York, a Bourbon Street está aberta ao tráfego regular de veículos durante grande parte do dia, exigindo que as autoridades municipais bloqueiem o tráfego de partes dela todas as noites.

Desde o ataque do dia de Ano Novo, as autoridades de Nova Orleães têm enfrentado um escrutínio para saber se deixaram os cidadãos vulneráveis ​​enquanto as equipas removiam postes de amarração antigos e instalavam novos. Mas nenhum dos sistemas de barreiras teria evitado o ataque mortal, de acordo com a fonte e uma análise da Reuters de documentos da cidade.

A cidade atualmente não possui postes de amarração nas ruas Canal e Bourbon, por onde o agressor entrou. Em vez disso, no dia de Ano Novo, a estrada foi bloqueada por um SUV de patrulha policial estacionado ao seu lado.

O suspeito do ataque, Shamsud-Din Jabbar, um veterano de combate americano do Texas, aproveitou-se de outra vulnerabilidade no planejamento de segurança da cidade: ele dirigiu sua caminhonete de 2,10 metros de largura em uma calçada de 2,5 metros de largura entre a parede de um farmácia e a viatura policial, pisou no acelerador e foi embora. na multidão por volta das 3h15

Jabbar morreu após o ataque em um tiroteio com a polícia. As autoridades federais disseram que ele foi radicalizado e jurou lealdade ao grupo militante Estado Islâmico.

O modelo de segurança da cidade, em estudo de engenharia realizado para auxiliar na escolha de um novo sistema de barreiras, considerou apenas cenários em que um veículo entrava na Bourbon Street pela via e não pela calçada. Um veículo não poderia entrar na maioria dos quarteirões da Bourbon Street devido às suas calçadas estreitas, que possuem outras barreiras existentes, como hidrantes e varandas ou postes de iluminação pública, disse a fonte.

As autoridades municipais enfrentariam “reuniões difíceis” sobre as contínuas vulnerabilidades dos novos cabeços que estão sendo instalados agora, disse a pessoa, o que “não teria feito nenhuma diferença” no dia de Ano Novo.

As autoridades municipais de Nova Orleans não responderam às perguntas detalhadas da Reuters sobre seu planejamento de segurança na Bourbon Street e a decisão de selecionar barreiras com classificação de colisão de 16 km / h.

A pessoa com conhecimento direto do planejamento de segurança da cidade enfatizou a dificuldade que todas as cidades enfrentam na proteção contra ataques de veículos e, ao mesmo tempo, preservar o acesso ao tráfego rotineiro de veículos e pedestres, incluindo calçadas acessíveis para pessoas com deficiência.

A fonte disse que as autoridades escolheram um sistema de poste de amarração classificado para impactos de 16 km / h de uma empresa chamada 1-800-Bollards Inc. Os documentos de licitação da cidade, datados de agosto e setembro, procuravam um instalador para o sistema, chamando-o de “pilar de amarração removível RCS8040 S10”. A análise de engenharia da cidade de abril descreve o mesmo produto como tendo uma classificação de colisão “S10” e explica que ele pode parar um veículo de 5.000 libras viajando a 16 km/h.

“As classificações de colisão são especificadas como S10 (impacto de 10 mph), S20 (impacto de 20 mph) e S30 (impacto de 30 mph)”, disse a análise de engenharia.

A fonte disse que uma barreira classificada para impactos de 16 km/h ainda poderia desacelerar significativamente ou danificar um veículo que viaja mais rápido.

Representantes da 1-800-Bollards Inc não quiseram comentar.

Dois dos cenários de ataque da Bourbon Street modelados por engenheiros contratados pela prefeitura envolviam entrar na rua em linha reta, sem virar, após aumentar a velocidade.

O estudo descobriu que um F-150 2015 poderia atingir velocidades de 80 km/h acelerando em um semáforo na Canal Street, uma ampla avenida com trilhos de bonde no canteiro central. O mesmo veículo poderia atingir 70 mph entrando pela extremidade oposta do trecho da Bourbon Street que é protegido por postes de amarração.

Jabbar dirigia uma arma mais letal do que o caminhão usado nos cenários do relatório: um F-150 Lightning mais novo, um veículo elétrico muito mais rápido, mais pesado e mais silencioso.

Durante grandes eventos como o Ano Novo ou o Mardi Gras, disse a fonte, os planos de segurança da cidade prevêem o estacionamento de veículos grandes nos finais da Bourbon Street, que são mais vulneráveis ​​a ataques de veículos de alta velocidade. Mas tais medidas, disse a pessoa, não são práticas no dia-a-dia na movimentada área turística.

Desde pelo menos 2020, as autoridades municipais têm estudado a melhor forma de substituir o sistema falido de barreiras nas ruas de Nova Orleans para proteção contra ataques de veículos, disse a fonte.

Inicialmente, a cidade escolheu um sistema chamado Heald HT2-Matador que permitia aos trabalhadores posicionar as barreiras ao longo dos trilhos das ruas, de acordo com documentos da cidade. A fonte disse à Reuters que o sistema foi selecionado em grande parte porque já havia sido licitado e precificado pelo governo federal, permitindo que a cidade o instalasse mais rapidamente.

Mas as barreiras revelaram-se problemáticas sob os rigores da Bourbon Street e muitas vezes eram inoperantes porque os trilhos ficavam entupidos com lixo, incluindo colares de contas do Mardi Gras.

Devido a esses problemas, a cidade priorizou fatores como facilidade de operação e manutenção em detrimento das classificações de segurança em colisões ao escolher um novo sistema, de acordo com a fonte e um relatório de abril de 2024 da Mott MacDonald, uma empresa de engenharia terceirizada da cidade para avaliar dezenas de sistemas. postes de amarração. opções.

Representantes de Mott MacDonald não fizeram comentários.

A cidade escolheu o sistema 1-800-Bollards Inc com classificação de 10 mph, postes de aço inoxidável relativamente leves que caem nas fundações das ruas, em parte porque os cabeços podem ser instalados e removidos diariamente por um único funcionário municipal, disse a fonte. . Esses postes pesam 44 libras, de acordo com análises de engenharia, enquanto postes de amarração semelhantes de 32 km/h pesam 86 libras.

A fonte disse que a principal preocupação das autoridades municipais, juntamente com os residentes do French Quarter e representantes empresariais, era proteger os pedestres dos veículos que entram na Bourbon vindos de ruas laterais em velocidades mais baixas.

O relatório avaliou diferentes sistemas com base em vários critérios. O sistema finalmente escolhido pela cidade recebeu uma dedução da sua pontuação de “classificação de segurança” porque “não atendeu aos requisitos especificados do projeto”.

Recebeu pontuações mais altas pelo peso dos cabeços e pelo baixo custo.