New Orleans coroner releases identities of most truck attack victims

O escritório do legista de Nova Orleans divulgou as identidades da maioria das 14 pessoas que morreram no ataque mortal de caminhão contra foliões do Dia de Ano Novo na famosa Bourbon Street da cidade.

Mais da metade das 12 vítimas identificadas após serem mortas na quarta-feira pelo atirador – um veterano do Exército dos EUA que foi baleado e morto pela polícia – eram da área metropolitana de Nova Orleans ou de outras comunidades da Louisiana. Outros eram residentes do Alabama, Mississippi e Nova Jersey.

Todos aqueles cujos nomes foram conhecidos na sexta-feira tinham entre 18 e 63 anos. O escritório do legista listou a causa da morte como ferimentos contundentes causados ​​pelo caminhão do agressor, apesar de informações preliminares das autoridades de que ele pode ter matado algumas pessoas a tiros.

Duas pessoas, incluindo um cidadão britânico, não foram identificadas pelo legista. A Polícia Metropolitana de Londres identificou o britânico como Edward Pettifer, 31, de Chelsea. de acordo com para múltiplos mídia pontos de venda.

A outra vítima não identificada foi descrita como uma mulher.

Os falecidos confirmados foram Drew Dauphin, 26, de Montgomery, Alabama; Kareem Badawi, 18, de Baton Rouge, Louisiana; Brandon Taylor, 43, de Harvey, Louisiana; Hubert Gauthreaux, 21, de Gretna, Louisiana; Matthew Tenedorio, 25, de Picayune, Mississippi; e Nikyra Dedeaux, 18, de Gulfport, Mississippi.

Também foram confirmadas as mortes de Nicole Perez, 27, de Metairie, Louisiana; Reggie Hunter, 37, de Prairieville, Louisiana; Martin “Tiger” Bech, 27 anos, natural de Lafayette, Louisiana e residente na cidade de Nova York; Terrence Kennedy, 63, de Nova Orleans; Elliot Wilkinson, 40, de Slidell; e William DiMaio, 25, de Holmdel, Nova Jersey.

Detalhes sobre a maioria das vítimas surgiram quando parentes que foram informados da morte de seus entes queridos na sexta-feira falaram à mídia. Escolas e empregadores ligados às vítimas publicaram informações, bem como declarações de condolências às vítimas.

A 15ª pessoa a morrer na quarta-feira foi o agressor: Shamsud-Din Jabbar. Jabbar também feriu 35 pessoas, incluindo dois policiais, nos quais ele atirou enquanto segurava um rifle, antes que as autoridades o matassem para pôr fim ao que classificaram como um ato de terrorismo. Entre os feridos também estavam cidadãos do México e de Israel.

Os investigadores acreditam que Jabbar veio de Houston para Nova Orleans e ficou brevemente em uma casa alugada a cerca de três quilômetros da Bourbon Street. Ele então colocou bombas controladas remotamente escondidas em refrigeradores a cerca de seis quarteirões do sopé da Bourbon Street antes de lançar o ataque, de acordo com os investigadores, que chegaram a essa conclusão em parte depois de revisar as imagens das câmeras de vigilância da cidade.

Jabbar bateu em um elevador de construção e, apesar de usar colete à prova de balas e capacete, foi morto em um tiroteio com a polícia a cerca de três quarteirões das bombas, que ele não conseguiu detonar, disseram autoridades em comunicados na sexta-feira.

Antes do ataque, disseram as autoridades, Jabbar ateou fogo intencionalmente à casa alugada de curto prazo onde havia permanecido. Pelo menos um vizinho relatou o incêndio cerca de duas horas após o ataque, quando estava praticamente extinto. Os bombeiros chegaram para extinguir os destroços e viram uma lata de gasolina, uma furadeira e outras ferramentas, o que os levou a chamar a polícia.

Posteriormente, as autoridades determinaram que Jabber havia usado vários materiais na casa para fazer bombas.

Anos antes, o governo da cidade de Nova Orleães tinha comprado vários tipos de barreiras destinadas a impedir um ataque como o de uma quarta-feira em Bourbon ou outro de Dezembro, que matou pelo menos cinco pessoas, incluindo um menino de nove anos, num mercado de Natal. perto de Magdeburgo. Alemanha.

Mas aqueles que protegiam a área onde o ataque de Jabbar começou foram abatidos para reparos ou não foram mobilizados quando ele contornou um bloqueio ancorado por um único carro patrulha com as luzes acesas no meio da Bourbon Street.

Joe Biden estava entre aqueles que expressaram condolências aos mortos por Jabbar.

“Meu coração está com as vítimas e suas famílias que estavam simplesmente tentando comemorar o feriado”, disse o presidente em comunicado. “Não há justificativa para qualquer tipo de violência e não toleraremos quaisquer ataques a nenhuma das comunidades da nossa nação.”