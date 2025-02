New Zealand changes ‘Golden Visa’ to lure wealthy migrants

A Nova Zelândia está simplificando seu programa “Golden Visa” tão chamado, incluindo a eliminação de um requisito de inglês, para atrair imigrantes ricos e ajudar a causar uma recuperação econômica.

Em 1º de abril, o visto de investidor ativo mais será reduzido para apenas duas categorias, enquanto o escopo de investimentos aceitáveis ​​será expandido, disse o ministro da Imigração, Erica Stanford, no domingo, em Auckland, no domingo. Além de abandonar o teste de idiomas, outras barreiras possíveis ao investimento, como a quantidade de tempo, os investidores devem permanecer no país também se ajustarão, disse ele.

Após uma forte recessão em 2024, o governo da Nova Zelândia deseja capitalizar a queda nas taxas de juros para aumentar o desempenho econômico, mas reconheceu que precisa não ter o capital necessário. Ele está reformulando os regulamentos de investimento estrangeiro, criou uma única agência para atuar como uma janela única para gerentes de fundos no exterior e facilitou as regras para permitir que os visitantes trabalhem remotamente, com a esperança de que isso possa incentivar as pessoas altamente qualificadas a serem realocadas permanentemente.

“O capital é altamente móvel e, em um mundo complexo crescente, as pessoas estão procurando um país seguro e estável para fazer negócios”, disse Stanford. “Agora estamos tornando nosso visto de investidor mais simples e flexível para incentivar os investidores a escolher a Nova Zelândia como destino”.

O Visto de investidor ativo mais conseguiu atrair pessoas ricas para a Nova Zelândia e levantou uma média de US $ 1 bilhão (US $ 570 milhões) por ano, mas definhou após alterações nas regras no final de 2022.

Apenas 43 aplicativos foram completamente aprovados desde que esses ajustes foram feitos, o que equivale aos fundos de investimento nomeados da NZ US $ 545 milhões, de acordo com dados da Imigração da Nova Zelândia. A quantidade real de dinheiro pela qual a fronteira está passando foi significativamente menor, disse o governo hoje.

O novo programa terá duas categorias:

Crescimento, ou maior risco, que requer um investimento mínimo de US $ 5 milhões por três anos, diretamente nas empresas ou em fundos administrados; Os titulares de vistos devem passar apenas 21 dias no país

Risco equilibrado ou misto, que requer um mínimo de US $ 10 milhões na Nova Zelândia invertida por cinco anos em títulos, ações, novo desenvolvimento de desenvolvimento, incluindo propriedades residenciais ou comerciais existentes e industriais; Os titulares devem gastar pelo menos 105 dias no país, mas podem reduzir o período investindo acima do mínimo

Ao oferecer uma opção para investidores de baixo risco, o programa será atraente para um grupo mais amplo de pessoas, em vez de se concentrar naqueles com um apetite de alto risco, disse Stanford, e acrescentou que já há muito interesse em interesse em Interesse nos candidatos que foram gerados durante as consultas com o setor. A facilidade da Nova Zelândia de suas regras de visto de investidor ocorre em um momento em que muitas outras nações terminam as suas. Espanha terminará seu Visto de ouro Programa em 3 de abril, enquanto o Reino Unido, a Irlanda, a Holanda, a Grécia e Malta terminaram ou apertaram as regras em torno de seu visto de ouro ou políticas equivalentes.

O governo australiano descartou efetivamente seu importante tipo de visto de investidor, disponível para chegadas que investiram mais de US $ 5 milhões (US $ 3 milhões), por isso foi abusado por pessoas ricas que o usaram para comprar ativos financeiros ou financeiros sem contribuir significativamente para partes produtivas da economia.

Marcus Beveridge, especialista em migração de negócios e diretor administrativo da Queen City Law em Auckland, deu as boas -vindas às mudanças, como derrotado e previu que eles atirarão no mercado imobiliário residencial da Nova Zelândia no braço.

“Durante as últimas décadas toda vez que fazemos algo assim, o mercado imobiliário se acumula”, disse ele. “Não são tanto grandes números que atravessam a fronteira, mas o que acontece é que os investimentos bombas em bombas de caixa e nosso mercado local decolam”.