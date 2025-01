New Zealand loosens visitor visa rules to welcome digital nomads

A Nova Zelândia apresentará regras de visto mais flexíveis para permitir que os turistas trabalhem remotamente enquanto visitam o país, para aumentar seu setor de turismo e sua economia, disse ele na segunda -feira. Erica Stanford, ministra da imigração, disse em comunicado que o visto de visitante mudaria a partir de 27 de janeiro para permitir que as pessoas trabalhem enquanto viajavam pelo país.

“Este é um novo mercado turístico que a Nova Zelândia pode acessar. Queremos que as pessoas vejam nosso país como o local ideal para visitar e trabalhar enquanto faz isso”, disse ele.

Em uma entrevista coletiva após o anúncio, ele acrescentou que não tinha certeza de quantas pessoas aproveitariam a oportunidade, mas que os vistos para nômades digitais foram “extraordinariamente populares” no exterior e que a Nova Zelândia foi endereçada a pessoas que gostariam de ter o oportunidade de trabalhar e viajar aqui. .

“Espero que, durante a estadia deles aqui, gastem mais tempo do que o normal, gastem mais porque estarão aqui por mais tempo, e o que realmente esperamos é que eles se apaixonem pelo lugar”. Ela disse.

A economia da Nova Zelândia afundou em uma recessão técnica no terceiro trimestre de 2024 e o governo está procurando maneiras de aumentar o crescimento. O setor de turismo não se recuperou totalmente do fechamento da fronteira durante a pandemia Covid-19, com visitantes internacionais em cerca de 86 % dos níveis de 2019.

“A ambição do governo é que as novas regras de vistos colocam a Nova Zelândia no mapa como um abrigo aconchegante para o talento mundial”, disse Nicola Willis, Ministra do Crescimento Econômico. “Esperamos que, em alguns casos, isso incentive essas pessoas e as empresas que representam considerar fazer mais negócios com a Nova Zelândia no futuro”, acrescentou Willis.