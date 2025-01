Next wave of digital growth to benefit rural India, says Rajesh Magow at IDS 2025

Falando no 19º India Digital Summit (IDS), Rajesh Magow, cofundador e CEO do grupo MakeMyTrip, previu que a Índia rural será a próxima fronteira para o crescimento digital. Salientou que a revolução digital, que beneficiou principalmente as zonas urbanas e semi-urbanas, em breve estenderá os seus benefícios à população rural.

Segundo Magow, as bases lançadas por iniciativas como smartphones e infraestrutura digital lançaram as bases para esta transformação.

“A revolução digital beneficiou a classe urbana e talvez a classe semiurbana. Vejo que a próxima onda de crescimento ou benefício será para a Índia rural. “Estou bastante confiante de que isso acontecerá por causa das bases que foram lançadas”, disse Magow.

Magow também falou sobre as imensas oportunidades que os smartphones trarão às zonas rurais da Índia e previu que quase mil milhões de pessoas os utilizarão, o que não só expandirá o acesso às ferramentas digitais, mas também gerará emprego e criará novos caminhos para as comunidades rurais. “Existem tantos criadores e influenciadores não apenas nas áreas urbanas, mas também nas áreas rurais. “Isso trará mais inclusão”, acrescentou.

Ao discutir o papel do governo na facilitação da capacitação digital, Magow reconheceu o sucesso do programa UID, que forneceu uma base sólida para o crescimento inclusivo, e a introdução do UPI, que revolucionou os pagamentos entre pares.

Ele também sublinhou a importância do sector privado na promoção da adopção digital, dizendo: “O sector privado deve estar na vanguarda da adopção de tecnologia”.

Magow também expressou preocupação com a crescente ameaça do crime cibernético e enfatizou a necessidade de medidas proativas e de colaboração para enfrentar estes desafios. Ele sugeriu que uma combinação de leis fortes, investimento em segurança cibernética e partilha de dados entre empresas pode ajudar a mitigar os riscos colocados pelos ataques cibernéticos.