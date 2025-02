NIMA celebrates 10th anniversary with new executive team and vision for the future

A rede de agentes de ratos indianos (NIMA) marcou seu décimo aniversário com um evento espetacular, comemorando uma década de excelência e crescimento. Durante essa celebração do marco, a NIMA também apresentou sua equipe executiva reconstituída, destacando os principais compromissos de liderança.

O Dr. Nitin Mittal, do Hotel N Apartment, Bengaluru, foi nomeado coordenador nacional, enquanto Gajash Giron de Paryatan, Muzasharnagar, atuará como presidente do Conselho de Regulamentação. A recém -formada equipe NIMA 2.0, dirigida pelo Dr. Mittal, desfruta do apoio contínuo do padrão da associação, Dr. Subhash Goyal (Stic Group), o mentor de Sanjeet das publicações DDPL, o consultor Vikas Khanduri dos comerciantes de férias e presidente Gajash Goldhar .

A nova equipe executiva representa um grupo diversificado de líderes em toda a Índia, incluindo membros de cidades de nível 3 como Ghaziabad, Yamuna Nagar, Sahibabad e Akola, juntamente com representantes de medidores e cidades do nível 2. Essa inclusão reforça os valores centrais de Igualdade da NIMA e a ampla representação. A moção da associação, “nossos membros, nosso orgulho”, reflete sua abordagem contínua no fortalecimento das associações entre membros e uma rede em expansão de fornecedores.

O Dr. Nitin Mittal, o recém -nomeado coordenador nacional, compartilhou: “A tecnologia desempenhará um papel fundamental como facilitador e, na NIMA, estamos comprometidos em trazer ferramentas futuristas que treinarão nossos membros para competir mundialmente na indústria de ratos”

Ao manter seus membros rígidos de membros, a NIMA se concentra em expandir sua influência em todo o país e melhorar sua presença nacional. A associação também visa apoiar iniciativas educacionais no setor de turismo, associar -se a instituições educacionais para fornecer conhecimento prático e experiências do mundo real aos estudantes, principalmente na indústria de ratos.

O evento de aniversário foi uma celebração vibrante, com redes e oportunidades de entretenimento, incluindo uma ação da Border Security Force Band, fazendo sua estréia em um evento de associação de viagens. O evento contou com a presença de membros de todo o país, juntamente com convidados ilustres do Ministério do Turismo, do Governo da Índia, do Conselho de Turismo de Cingapura, do Conselho de Turismo de Ras al-Khaimah, do Egito Aéreo e Profissionais da mídia nacional e internacional.

À medida que a NIMA progride, a associação permanece dedicada a elevar a indústria de ratos indianos, promovendo associações e treinando seus membros para prosperar em um mercado global cada vez mais competitivo.