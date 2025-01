Nitin Sachdeva elected President of SITE’s 2025 International Board of Directors

A Sociedade para Excelência em Viagens de Incentivo (SITE) nomeou Nitin Sachdeva como seu presidente para 2025, e uma experiente equipe de líderes formará o novo Conselho de Administração Internacional. Este anúncio sublinha o compromisso de fazer avançar a indústria das viagens de incentivo a nível mundial.

O Conselho de Administração do SITE International 2025 reúne profissionais ilustres de todo o mundo, dedicados ao crescimento e desenvolvimento contínuo das viagens de incentivo. Nitin Sachdeva, CEO da Venture Marketing, assume como presidente, sucedendo imediatamente ao ex-presidente Karim ElMinabawy, presidente da Emeco Travel, Egypt/Emirates. “Estou honrado em liderar o SITE enquanto continuamos a defender o poder transformador das viagens de incentivo”, disse Sachdeva. “Vamos nos concentrar em expandir nosso alcance global, aumentar o valor dos membros e promover a próxima geração de líderes do setor.”

A nova liderança também inclui Hasan Dinc, CEO da ODS Turquia, como presidente eleito, e Marissa Fernandez, CEO da DMS Destination Marketing Services, como vice-presidente de membros. Meenaz Diamond assume como vice-presidente de finanças e Jennifer Attersall, diretora sênior de envolvimento do cliente para eventos de negócios no Destination Canada, assume como vice-presidente de educação e certificação.

Os diretores recém-eleitos incluem Kim Napolitano, diretor executivo de relações industriais da Hilton, e Marina Parra-Flechsig, CEO e proprietária da Weichlein Tours + Incentives. Caoimhe Rice, diretor de vendas da Moloney & Kelly, representará os jovens líderes no conselho por um mandato de dois anos.

“Os membros do conselho recém-eleitos trazem experiências diversas e estou ansioso para trabalhar em estreita colaboração com eles para avançar a missão do SITE”, disse Sachdeva. O conselho de administração de 2025 assumirá oficialmente o cargo em 1º de janeiro de 2025.