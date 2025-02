Noida Airport launches bus service to Uttarakhand

O Aeroporto Internacional de Noida (NIA) assinou um memorando de entendimento (MOU) com a Uttarakhand Transport Corporation (UTC) para fornecer conectividade de ônibus perfeita de Nia aos principais destinos em Uttarakhand, incluindo Dehradun, Rishikesh, Haridwar e Haldwani. Essa iniciativa visa melhorar as viagens regionais, oferecendo aos passageiros opções de transporte suaves e eficientes da abertura comercial do aeroporto.

Localizado estrategicamente perto da Rodovia Yamuna, a NIA oferece excelente acesso à Delhi NCR, Noida, e os principais centros no oeste de Uttar Pradesh, o que a torna uma porta de entrada ideal para os viajantes. A associação com a UTC integrará viagens aéreas e rodoviárias, melhorando a conveniência para os passageiros e promovendo o turismo e o crescimento econômico.

Christoph Schnellmann, CEO do Aeroporto Internacional de Naida, disse: “Essa colaboração com a Uttarakhand Transport Corporation é uma etapa essencial para executar nossa visão para a NIA como um centro de viagem totalmente integrado. Ao oferecer conectividade perfeita para os principais destinos, nosso objetivo é aumentar o turismo regional e o desenvolvimento econômico, proporcionando experiências de viagem mundiais.

O Diretor Gerente da UTC enfatizou: “Esta associação transforma viagens entre as cidades de Noida e Key Uttarakhand, fornecendo opções mais rápidas, confiáveis ​​e mais convenientes para todos os passageiros”.

Espera -se que a primeira fase da NIA, com uma pista e terminal, gerencie 12 milhões de passageiros anualmente, com planos de aumentar a capacidade para 70 milhões de passageiros no final das fases futuras, estabelecendo a NIA como um centro regional líder.