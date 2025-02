Noida International Airport partners with Kyndryl for technology operations

Aeroporto Internacional de Naida “/>

O Aeroporto Internacional de Noida (NIA) comemorou uma colaboração estratégica com a Kyndryl, a maior provedora de serviços de infraestrutura de TI do mundo, para administrar suas operações tecnológicas avançadas e garantir apoio durante o dia. Essa associação é baseada nos mais de 30 anos de experiência em Kyndryl no gerenciamento de ambientes tecnológicos complexos para aeroportos e companhias aéreas em todo o mundo, mesmo na Índia.

Como o aeroporto de Greenfield, Nia se concentra na criação de uma experiência memorável de passageiros, com a tecnologia que desempenha um papel central na obtenção dessa visão. Kyndryl trabalhará com a NIA para desenvolver uma base de TI abrangente. Isso inclui a avaliação da arquitetura existente, o estabelecimento de sólidos estruturas governamentais e a implementação de serviços de segurança, práticas de gerenciamento de riscos e medidas de conformidade de auditoria para apoiar a excelência operacional.

Um elemento -chave da associação é a Kyndryl Bridge, uma plataforma de integração promovida pela IA que automatizará a infraestrutura de TI da NIA. A Kyndryl Bridge fornecerá monitoramento em tempo real e desempenho do sistema, ajudando a detectar e resolver problemas proativamente para minimizar as interrupções. Além disso, Kyndryl fortalecerá a posição de segurança cibernética da NIA através da implementação dos primeiros sistemas de resposta, políticas de segurança e monitoramento contínuo de saúde de sua herança.

Christoph Schnellmann, CEO do Aeroporto Internacional de Noida, comentou: “No Aeroporto Internacional de Noida, nosso compromisso com a excelência promove todas as decisões que tomamos. A associação com Kyndryl nos permite aproveitar sua experiência global e suas soluções inovadoras para criar um aeroporto de classe mundial que priorize a satisfação e a eficiência operacional dos passageiros.

Lingraju Sawkar, presidente da Kyndryl India, disse: “O mercado de aviação em expansão da Índia é essencial para melhorar a conectividade e estamos entusiasmados em apoiar o Aeroporto Internacional de Naida em sua viagem. Essa colaboração nos permite fornecer nossa experiência em tecnologia e sustentabilidade, garantindo que o aeroporto seja preparado para o crescimento e o sucesso futuros.

O Aeroporto Internacional de Naida oferecerá um design moderno e fácil de usar, que combina hospitalidade indiana com a tecnologia suíça. A primeira fase do aeroporto terá um terminal e uma pista, com uma capacidade anual de 12 milhões de passageiros, que se expandem para 70 milhões no final de todas as fases de desenvolvimento.