Now, fly directly from Delhi for heli-darshan of Adi Kailash, Om Parvat

Os peregrinos agora podem transportar um heli-drshan direto de Delhi para Adi Kailash e Om Plvat, com o gabinete de Uttarakhand aprovando uma proposta do Departamento de Turismo para um serviço de helicóptero de três meses. O helicóptero MI-17 de 24 lugares transportará passageiros para o local da peregrinação e retornará em dois ou três dias. O serviço, disponível em abril, novembro e dezembro, inclui um subsídio estadual para reduzir os custos de viagem.

O secretário (turismo) Sachin Kurve disse à TOI: “O Departamento de Turismo fornecerá um reembolso de INR 26.000 por passageiro. O operador de helicóptero estabeleceu o custo do pacote em 97.000 INR por pessoa para uma viagem de ida e volta de Délhi; portanto, após o desconto, o desconto, o desconto, o desconto, o desconto, o desconto, o desconto, para uma viagem de ida e volta para uma viagem de ida e volta de Délhi, portanto, após o desconto, o desconto, o desconto, o desconto, o desconto, o desconto, o desconto, para uma viagem de ida eta Os devotos pagam em torno de INR 71.000 ou INR 72.000 pelo Heli-Darshan. Para os passageiros que voam de Puncoragarh, o custo por pessoa é de 72.000 INR, o que também será reduzido com o reembolso do governo.

A decisão segue o sucesso de um julgamento de Heli-Darshan de uma semana em novembro, quando o Departamento de Turismo do Estado lançou o Serviço de Helicóptero MI-17 por um período limitado e recebeu uma resposta esmagadora. Kurve disse: “Após o término do período de uma semana, recebemos 108 consultas para Heli-Darshan no MI-17. Isso levou à proposta, que agora foi aprovada pelo gabinete do estado”.

Kurve acrescentou: “O objetivo por trás desse movimento é promover o turismo de inverno e facilitar Heli-Darshan de Om Parvat, Adi Kailash e Parvati Sarovar. Os pacotes de Delhi e Punchoragarh foram projetados para ajudar os turistas e os peregrinos às condições climáticas e desfrutar do seu viagem.

Em outubro de 2023, o primeiro -ministro Narendra Modi ofereceu orações em Parvati Kund. Durante a cerimônia de abertura dos 38 Jogos Nacionais, Modi também promoveu o Winter Char Dham Yatra e o turismo no estado do Himalaia.