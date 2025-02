NueGo launches India's first fully electric sleeper AC bus for eco-friendly intercity travel

Em um movimento pioneiro em direção à mobilidade sustentável, o novo Vue, o maior serviço de ônibus interurbano elétrico da Índia pela Greencell Mobility, lançou o primeiro serviço de ônibus de ar condicionado elétrico no país.

A última frota de nove operará nas principais rotas interurbanas, incluindo Delhi – Amritsar, Bengaluru – Chennai, Hyderabad – Rajahmundry, Chennai – Madurai, Vijayawada – Visakhapatnam e Begaluru – Madurai. Com essa expansão, a empresa pretende capturar uma proporção significativa do crescente mercado de ônibus para dormir, estabelecendo novos padrões no transporte de interurbanos ecológicos.

“Nosso serviço de ônibus elétrico é um ótimo passo para redefinir viagens interurbanas na Índia”, disse Devndra Chawla, MD e CEO da Greenclity Mobility. “Esses ônibus foram projetados para fornecer uma experiência de hóspedes seguros, confortáveis ​​e premium, reforçando nosso compromisso com um futuro mais limpo e limpo. Ao integrar a tecnologia Avant -Garde com soluções de mobilidade sustentável, estamos estabelecendo um novo ponto de referência no setor.

Os novos ônibus para dormir são projetados para conforto e conveniência, com espaçosamente literários ergonômicos com backups, espaços amplos, interiores de toque suave, iluminação ambiental LED e instalações de saneamento modernas. Cada beliche está equipado com portas de carga USB, lâmpadas de leitura noturna e bolsos, garantindo uma experiência de viagem sem problemas.

A nova mobilidade da Greenclity, o maior serviço de ônibus interurbano elétrico da Índia, tem sido associado ao CheckMybus para oferecer viagens sustentáveis ​​e ecológicas para os hóspedes nacionais e internacionais. A colaboração visa promover as maiores viagens mais limpas e as maiores em toda a Índia, fornecendo acesso a mais de 100 cidades enquanto reduz as emissões de carbono (CO2) e melhora a segurança e a experiência dos hóspedes.

Construídos com tecnologia avançada, os ônibus têm uma fáscia FRP de design aerodinamicamente, o primeiro chassi monocoque da Índia para gerenciamento e estabilidade superior e uma estrutura tubular GI otimizada para um peso para melhorar a eficiência. A segurança é essencial, com características como freios de ABS com controle eletrônico de estabilidade (ESC), suspensão de ar total com ECA e uma estrutura de engenharia de oitter. Os ônibus para dormir elétricos trabalham com uma bateria HV de 450 kWh, que oferece um alcance máximo de 350 km por carga, extensível a 600 km por dia através de um carregamento rápido. Os veículos zero de emissão incorporam a tecnologia de frenagem regenerativa, que oferece uma viagem tranquila sem vibrações com um impacto ambiental mínimo.

O New continua a liderar o caminho em segurança dos passageiros, principalmente para mulheres viajantes. A empresa implementou uma variedade de medidas de segurança, incluindo uma linha de ajuda feminina dedicada 24×7, um recurso feminino ‘rosa’, monitoramento ao vivo do GPS, vigilância de CCTV, trava de velocidade a 80 km/h, testes de analisador de respiração do motorista e testes bem mantidos O descanso higiênico para.